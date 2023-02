Bonn – War es schwere Körperverletzung? Oder sogar ein versuchtes Tötungsdelikt? Das wollen Polizei und Staatsanwaltschaft nun in einer Mordkommission ermitteln. Fest steht nach den Worten von Polizeisprecher Robert Scholten, dass am frühen Sonntagmorgen ein 19-Jähriger in Bonn schwer verletzt wurde, nachdem eine 24-Jährige ihn am Bertha-von-Suttner-Platz mit dem Auto erfasst hatte.

Offenbar keine Vorbeziehung

Der junge Mann liegt im Krankenhaus, schwebt aber wohl nicht mehr in Lebensgefahr. Sie sollen sich nicht gekannt haben. „Es gibt keine Vorbeziehung. Das ist ja das Erstaunliche“, sagte der Polizeisprecher.

Um 5.45 Uhr, so Scholten in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft, seien der 19-Jährige und ein Begleiter am Suttner-Platz in Höhe des dortigen Kinos ins Gespräch gekommen mit einer vierköpfigen Frauengruppe, 16, 24, 25 und 38 Jahre alt. Möglicherweise, mutmaßt die Polizei, sei es zu einem Streit gekommen. Die vier Frauen seien dann wohl zu ihrem in der Nähe geparkten Auto gegangen. Die 24 Jahre alte Fahrerin soll dann nach derzeitigem Ermittlungsstand auf den 19-Jährigen zugefahren sein und ihn verletzt haben.

Vernehmungen laufen

Ein Alkoholtest bei der Fahrerin verlief negativ. Dennoch veranlasste die Polizei eine Blutentnahme, um feststellen zu können, ob eventuell Drogen im Spiel waren. In Untersuchungshaft kam die junge Frau laut Scholten nicht. Das Fahrzeug wurde sichergestellt.

„Wir wissen noch nicht, was da konkret passiert ist“, sagte der Polizeisprecher. Die Mordkommission geht nun Ermittlungen wegen eines versuchten Tötungsdelikts nach. (kri mit dpa)