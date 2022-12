Bonn – Die Polizei in Bonn hat einen Verletzten identifiziert, der bei einem Brand im Biergarten des Parkrestaurants Rheinaue Mitte Juli entdeckt worden war. Helfer hatten ihn schwerverletzt nach dem Abschluss der Löscharbeiten im Umfeld des Brandortes gefunden. Mittlerweile ist klar, dass es sich um einen 45-jährigen Mann ohne festen Wohnsitz handelt.

Es ist noch nicht klar, ob und was er mit dem Brand zu tun haben könnte. Der Verletzte befindet sich immer noch in einem Krankenhaus. Ermittler können ihn erst in dieser Woche befragen. (red)