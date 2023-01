Schaden in vierstelliger Höhe Diebe brechen Bauwagen in Eitorf auf

Eitorf – Von der Baustelle des neuen Jugendzentrums in Eitorf sind am Wochenende mehrere Elektromaschinen entwendet worden. Der Diebstahl von unter anderem Bohrmaschinen, Winkelschleifer und elektronischen Messgeräten der Marke Hilti im Wert von mehreren tausend Euro ist erst am Montagvormittag aufgefallen.

Die Polizei wurde zur Straße "Am Eichelkamp" gerufen und stellte fest, dass sich die Täter am Wochenende Zugang durch den Bauzaun verschafft hatten. Dabei brachen sie den 2,5 mal 2,5 Meter großen Werkzeug-Container auf. Dessen Tür war neben einem massiven Schloss auch mit einem 1000 Kilogramm schweren Betonklotz gesichert. Hinweise nimmt die Polizei unter 02241/541-3421. (red)