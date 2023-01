Windeck – Bunt und schön wie eh und je präsentierte sich der Leuscheider Erntezug. Wie das Erntejahr war, dazu brauchte man nur die Wagen zu studieren. Die Alsener Tropfenfänger lagen mit Fernrohr und Angel auf der Lauer, um bloß keinen Tropfen Regen zu verpassen. Die Saaler beklagen, dass trotz allem Fleiß der Sommer zu heiß war. Angeführt wurden die 17 Gruppen vom Kindererntepaar Lukas und Lina mit Gefolge vom Kindergarten Sonnenstrahlen. Die setzten voll und ganz auf die Energiegewinnung mit Sonnenkollektoren.

Bei genauem Betrachten erzählte der kleine Zug aus dem Leuscheider Land sehr viel vom Wandel im Großen: Klimawandel, Energiekrise, Rückgang der Landwirtschaft und Änderung der Lebensgewohnheiten. Im Vergleich zu früheren Jahren fehlte dem Zug eines gänzlich: der Erntesegen, den Mutter Erde in früheren Jahren so reichlich bescherte. Waren es da noch Kohlköpfe, Kartoffeln, Äpfel und alles was der Boden nach Nahrhaftem hergibt, der die Wagen zierte, verdeckte nun Grün- und Blumenschmuck diesen massiven Wandel.

Interessengemeinschaft Erntezug Leuscheid setzt voll auf Windkraft

Die Locksiefener boten eine gute Preisübersicht in ihrem mobilen Dorfladen. Sind Produkte von Bienen, Höhnern und Jurken aus dem Jaden noch erschwinglich, sind Biostrom zu 1,51 Euro die Kilowattstunde, ein Stück Bioholz für 1,99 Euro, 11 Kilogramm Gas für 135 Euro und ein halbes Brikett für 5 Euro wahre Luxusgüter. Kein Wunder, dass die Blaskapelle Leuscheid zum Marsch aufblies.



Erntepaar Lina Zeuner und Stefan Vogel aus Himmeroth von Sonnenblumen und Hopfen umrankt. Copyright: Sylvia Schmidt

Die Volleyballdamen I des SVL kamen im Fuchskostüm, sie waren ausgefuchst und hatten Erfolg, sie waren von der Bezirks- in die Landesliga aufgestiegen. Die Fußballer vom SV Leuscheid haben ganz andere Sorgen, sie sind auf der Suche, denn ein „Pils“ steht im Wald, so wunderschön und kalt. Prost! Die Grundschulkinder hatten sich die Äpfel selbst gebastelt und aufs Kostüm geklebt.



Die Interessengemeinschaft Erntezug Leuscheid setzt ganz auf Windkraft. Vorerst drehen sich allerdings nur die Rädchen auf ihren Mooshelmen. Der Jungbauernstammtisch „De Böömänner“ schien sich nicht ganz einig in der Frage nach dem besten Impfstoff. Zwar hieß es auf dem Wagen „dat wees jeder, öös Koomilch ussem Eeder“, von Milch war allerdings weit und breit nichts zu sehen. Die lagerte vermutlich für Notfälle irgendwo.



Erntezug in Leuscheid: Willi Fenniger übernahm die Moderation

Aus fürsorglicher Rücksichtnahme begnügten sich die jungen Kerle schweren Herzens mit Bier. Hüsch aufgepeppt hatten sich die Löschender Vogelscheuchen, aber sie waren auch die Vorhut für den Höhepunkt. Im Alpendress winkte das Erntepaar Lina Zeuner und Stefan Vogel aus Himmeroth den Zuschauern zu.

Selbst die Vogelscheuchen sind im Leuscheider Land schön anzuschauen. Copyright: Sylvia Schmidt

In der Feiermeile hatte sich Willi Fenniger, Vorsitzender vom Bürger- und Verschönerungsverein Leuscheider Land, in Position gebracht und moderierte den Festzug. Wie immer war er auch spendabel gewesen und hatte ein Festzelt gekauft und dem Dorf zur Verfügung gestellt.