Unfall in Windeck

Windeck – Fünf Menschen sind bei einem Unfall auf der Kreisstraße 7 verletzt worden, zwei davon schwer. Sie wurden in ihrem Auto eingeklemmt und mussten von der Freiwilligen Feuerwehr mit schwerem Gerät befreit werden. Zwei Rettungshubschrauber flogen sie in die Kinderklinik nach Sankt Augustin sowie in die Universitätsklinik nach Bonn.



Ein 50 Jahre alter Fahrer aus Windeck wollte gegen 17.10 Uhr mit seinem Wagen von Rosbach kommend nach links auf die Kreisstraße 23 in Richtung Roth abbiegen. Dabei übersah er offensichtlich ein entgegenkommendes Auto, an dessen Steuer ein 32 Jahre alter Mann, ebenfalls aus Windeck, saß. Der Mercedes des 50-Jährigen wurde mit großer Wucht an der rechten Seite gerammt und herumgeschleudert. Das andere Fahrzeug drehte sich ebenfalls um die eigene Achse, das rechte Vorderrad wurde abgerissen.



Kinder verletzt



Der 36 Jahre alte Beifahrer wurde ebenso eingeklemmt wie seine sechs Jahre alte Tochter, die auf der Rückbank saß. Der 50-Jährige und der fünf Jahre alte Bruder des Mädchens kamen mit leichten Verletzungen davon. Auch der 32-Jährige hatte Glück, Rettungswagen brachten die drei in umliegende Krankenhäuser. 35 Feuerwehrleute unter Leitung von Brandoberinspektor Daniel Walter schnitten die Opfer frei,



Notärzte kümmerten sich um die Schwerverletzten. „Christoph 3“ aus Köln und „Christoph 25“ aus Siegen landeten in der Nähe der Unfallstelle, um die Patienten schnell in Kliniken bringen zu können. Die K 7 musste für die Unfallaufnahme und die Rettungsarbeiten bis etwa 19.50 Uhr gesperrt werden. Ein drittes Fahrzeug wurde durch Trümmerteile beschädigt.