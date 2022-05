Freibäder im Rhein-Sieg-Kreis: Das Oktopus in Siegburg

Siegburg -

Das Kombibad Oktopus in Siegburg verfügt im Außenbereich über ein 50 Meter langes Sportbecken mit acht Bahnen. Für Saltos und Schrauben ins kühle Nass stehen drei Sprungtürme mit bis zu fünf Metern Höhe bereit. Zudem bietet das Freibad ein Actionbecken mit Strömungskanal und Wasserrutschen und ein Kleinkinderbecken sowie Spielgeräte und Sandkasten. Weitere Freibäder in der Nähe haben wir hier für Sie aufgelistet. Und wer lieber draußen badet, für den haben wir 14 Badestellen an Sieg und Agger aufgelistet.

Öffnungszeiten: Saisonstart am 14. Mai, Montag bis Sonntag: 8 - 20 Uhr

Eintrittspreise: Erwachsene: 4 Euro, Kinder und Jugendliche: 2,50 Euro, Kinder unter 5 Jahren: frei

Adresse: Zeithstr. 110, 53721 Siegburg, Telefon: 02241 / 96997 - 12

Weitere Informationen auf der Internetseite: www.oktopus-siegburg.de