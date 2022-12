Fußball-Kreisliga A SF Troisdorf kündigen Schützenhilfe an

Rhein-Sieg-Kreis – In der Fußball-Kreisliga A herrscht Spannung pur im Auf- und Abstiegskampf. Während der TuS Birk (22 Punkte) und die SpVgg Hurst-Rosbach (24) im Tabellenkeller dringend Punkte benötigen, liefern sich der SV Lohmar und der punktgleiche 1. FC Niederkassel II das nächste Fernduell an der Spitze. Die Bezirksliga-Reserve empfängt den SV Menden, der Tabellenführer steht mit der Partie gegen die SF Troisdorf 05 vor einer kniffligen Aufgabe.



Der Zweikampf um den Aufstieg lässt Sven Bockrath (38) jedoch weiterhin ruhig schlafen. Zumal der Cheftrainer des SVL schon viele packende Saisonendspurte erlebt hat. Auf dem Platz und an der Seitenlinie. Nicht wenige davon waren erfolgreich: Als Co-Trainer des SVL durfte er 2016 den Sprung in die Landesliga bejubeln. Als Spieler stieg er sowohl mit dem Bonner SC (2013) als auch mit dem FC Hennef 05 (2007) in die Mittelrheinliga auf.



„Wir haben dank des deutlich besseren Torverhältnisses alles selbst in der Hand“, sagt Bockrath. „Daher schauen wir nur auf uns.“ Das schwierige Restprogramm mit den beiden Spielen gegen Troisdorf und in Wolsdorf sieht der Coach „eher als Vorteil. So sind unsere Sinne geschärft und jeder weiß, dass er 100 Prozent geben muss.“ Seine Elf wolle unbedingt aufsteigen und trainiere „seit Wochen mit voller Hingabe und Leidenschaft“.

Schorns Versprechen



Gastgeschenke sind nicht zu erwarten. „Wir sind richtig heiß auf dieses Derby“, sagt SF-Trainer Denis Schorn. „Für uns ist es eines der Highlights der ganzen Saison.“ Angesichts des Aufstiegskampfes würden „viele Menschen am Montag auf uns schauen. Es ist eine Frage der Ehre, dass wir bis an die Schmerzgrenze gehen werden. Das können wir Niederkassel versprechen.“ Auch in eigener Sache habe das Team etwas gutzumachen: „Die Einstellung einiger Spieler hat in dieser Saison zu wünschen übrig gelassen. Jetzt wäre ein guter Zeitpunkt zu zeigen, dass es auch anders geht.“



Gallego fliegt, Troisdorf siegt



Die Generalprobe ist geglückt: Im Stadtduell beim SV Hellas entführten die 05er am Freitagabend drei Punkte. Dabei hatte man beim 2:1 (1:0)-Erfolg angesichts einer Roten Karte für Andrés Gallego Costa (35.) lange Zeit in Unterzahl spielen müssen. Marcel Wiemer (23.) und Göktan Maru (85.) trafen für die SFT, der Anschlusstreffer durch Konstantinos Georgiadis kam aus Sicht der Heimelf zu spät (90.).