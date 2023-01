Fußball-Landesliga Mondorf schießt nur einmal aufs Tor und verliert

Rhein-Sieg-Kreis – Die Generalprobe für das Derby ist missglückt. Vor dem Duell mit dem 1. FC Spich hat der Fußball-Landesligist TuS Mondorf sein Nachholspiel am Donnerstagabend beim Spitzenreiter SpVg Porz mit 0:2 (0:1) verloren. Coach Bastian Wittenius sprach von einer „verdienten Niederlage. Wir haben in 90 Minuten nur ein einziges Mal aufs Tor geschossen – und das nach einem Freistoß.“



Zwar hätten auch die Porzer nicht viele Chancen gehabt, aber unter dem Strich ginge das Ergebnis in Ordnung. Das 0:1 durch Esat Öztürk (20.) sei allerdings in doppelter Hinsicht unglücklich zustande gekommen: Zum einen monierte der Coach eine Porzer Abseitsstellung, zum anderen habe sein Keeper Ben Menrath „nicht gut ausgesehen“. Erst in der Nachspielzeit sollte Muhammet Yildirim den Deckel drauf machen.

Heinz muss früh runter



Personell gesehen hatten die Mondorfer mit einigen Widrigkeiten zurechtkommen müssen. Stammkeeper Jens Born weilte auf einem Lehrgang und Innenverteidiger Niklas Welt musste mit einer Zerrung passen, sodass Ilias Merzouk trotz Knieproblemen auflaufen musste. Zudem klagte Felix Heinz schon früh im Spiel über Übelkeit; er wurde noch vor der Pause ausgewechselt.



Trotz eines gebrauchten Abends blickt Wittenius optimistisch auf das anstehende Derby: „Wir sind heiß auf dieses Spiel und streben drei Punkte an. Zumal wir uns für das 2:4 aus dem Hinspiel revanchieren wollen.“ Mit der Punktausbeute zeigt sich der Trainer bislang zufrieden, schließlich hat man acht Zähler mehr auf dem Konto als der Rivale aus Spich.

Viktoria Köln im Hinterkopf



Dessen Coach Stefan Bung warnt seine Mannschaft indes davor, sich schon jetzt mit dem Verbandspokal-Halbfinale gegen den Drittligisten FC Viktoria Köln (Ostersamstag, 15.30 Uhr) zu beschäftigen. „Die Einstellung muss auch in der Liga stimmen“, war er mit dem Zweikampfverhalten beim jüngsten 0:2 gegen Wachtberg überhaupt nicht einverstanden. „In dieser Hinsicht haben wir intensiv trainiert“, sagt er. Personell kann Bung aus dem Vollen schöpfen.



Vor einem schweren Gang steht der TSV Windeck. Das neue Schlusslicht muss beim punktgleichen SV Wachtberg antreten. Trainer Marcus Voike bemängelt nicht zum ersten Mal die fehlende Fitness seiner Elf: „Wenn wir trotz 45-minütiger, doppelter Überzahl gegen Oberpleis nur 3:3 spielen, gegen wen sollen wir dann gewinnen?“ Der besagte Gegner aus dem Siebengebirge empfängt am Sonntag den FV Wiehl, während der FV Bad Honnef zum FV Endenich reist.