Fußball-Bezirksliga Neunkirchen-Seelscheid jagt zwei Rekorde

Rhein-Sieg-Kreis – Das Topspiel der Fußball-Bezirksliga 2 steigt am Sonntag auf dem Sportplatz Breitscheid, wo der Spitzenreiter Neunkirchen-Seelscheid den SC Uckerath empfängt.



FSV Neunkirchen-Seelscheid – SC Uckerath (So., 15.30 Uhr). Der SCU ist derzeit eine der wenigen Mannschaften, denen eine Überraschung gegen den Spitzenreiter zuzutrauen ist. Das weiß auch FSV-Coach Michael Theuer: „Mit Uckerath kommt eine bockstarke Mannschaft mit sehr vielen guten Einzelspielern zu uns. Mein Gegenüber Didi Rombach hat ein Team geformt, das eine große Zukunft vor sich hat.“ Er selbst beobachtete den Gegner im Duell mit Endenich II (4:1) und ließ ihn in den Partien gegen Bornheim (4:1) und in Wahlscheid (5:2) beobachten.



„Wir wissen also nur allzu gut, was auf uns zukommt.“ Grundsätzlich fokussiert sich der Coach aber auf seine eigene Mannschaft: „Wir haben selbst eine enorme Qualität und die wollen wir zeigen.“ Um das große Ziel zu erreichen, setzten sich die Spieler selbst immer wieder kleine Etappenziele: „Derzeit wollen sie den achten Sieg in Folge erreichen, was Vereinsrekord wäre. Und am Ende wollen sie auch den Bezirksliga-Punkterekord des FV Bad Honnef (77, Anm. d. Red.) knacken.“

Duo kehrt zurück



Dass den FSV große Gegenwehr erwartet, verdeutlicht Rombachs Kampfansage: „Ich werde meine Jungs so heiß machen, dass sie Granulat fressen. Wir werden voll auf Sieg spielen.“ Gut, dass mit Bastian Rosauer und Johannes Grünig zwei Leistungsträger wieder fit sind. Der FSV sei das Maß aller Dinge, betont der 48-Jährige: „Aber im Fußball geschieht ab und zu eben auch etwas Unerwartetes.“

SV Leuscheid – VfR Hangelar (So., 15.15 Uhr). Den 4:1-Sieg beim Bröltaler SC hat sich der SV Leuscheid teuer erkauft. Der personell ohnehin schon arg gebeutelte Tabellenachte muss nun auch auf Abwehrspieler Ahmet Aksoy verzichten. „Wir sind im Defensivverbund personell gesehen blank. Daher werden wir erneut auf Spieler der zweiten Mannschaft zurückgreifen“, sagt Trainer Slobodan Kresovic.

Ein Akteur hat die Gunst der Stunde bereits genutzt, nämlich Yannick Fuchs. Der Abwehrspieler wurde von der Reserve (Kreisliga C) in die Viererkette der ersten Mannschaft befördert. „Er spielt sehr abgeklärt und hat scheinbar mühelos zwei Klassen übersprungen“, sagt Kresovic.

„Brutaler“ Abstiegskampf



Seine Elf hat derzeit acht Punkte Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz. „Wir müssen mindestens noch zwei Spiele gewinnen“, so der Coach. „Der Abstiegskampf wird brutal.“

Davon kann mittlerweile auch der VfR Hangelar ein Lied singen. Der Vorsprung auf einen Abstiegsplatz beträgt nur fünf Zähler. „Neun gleichwertige Mannschaften machen die drei Absteiger unter sich aus“, prognostiziert Trainer Frank Schmitz. „Die Duelle mit der direkten Konkurrenz geben den Ausschlag. Daher verbietet sich am Sonntag eine Niederlage.“