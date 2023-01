Fußball-Verbandspokal FC Hennef zieht das große Los

Hennef – Manchmal kommt das Beste gleich zu Beginn. Die Mittelrheinliga-Fußballer des FC Hennef 05 treffen in der ersten Runde des Verbandspokals auf Viktoria Köln, den einzigen Drittligisten im Wettbewerb. „Im ersten Moment war ich nicht wirklich begeistert“, sagte Sportchef Dirk Hager nach der Auslosung. Für das Erreichen seines vorrangigen Ziels („Wir wollen im Verbandspokal überwintern“) muss nun schließlich ein kleines Fußball-Wunder her.

Doch es dauerte nicht lange, ehe sich auch Hager mit dem Los anfreundete. „Natürlich freuen wir uns auf ein tolles Event“, so der 59-Jährige. Zumal er an den Erstrunden-Coup vor drei Jahren erinnert, als man die Profis aus Köln aus dem Wettbewerb warf: „Wir haben die Viktoria damals mit 1:0 besiegt, wieso sollte uns das kein zweites Mal gelingen?“



Heimvorteil für den HFV

Während der FC Hennef das große Los zog, stehen die anderen beiden Verbandspokal-Vertreter aus dem Rhein-Sieg-Kreis vor einer vergleichsweise lösbaren Aufgabe. Der FV Bad Honnef empfängt den FC Friesdorf (Mittelrheinliga), der Landesliga-Rivale FSV Neunkirchen-Seelscheid tritt beim Bezirksligisten TuS Zülpich an.

1. Runde (25. bis 27. Oktober): Hennef – V. Köln, Bad Honnef – Friesdorf, Zülpich – Neunkirchen-Seelscheid, Erftstadt-Lechenich – 1. FC Düren, Haaren – Schafhausen, Arnoldsweiler – Wipperfürth, FC Hürth – F. Köln, Bonner SC – Breinig, Pesch – SV Millich, Hohkeppel – Lindenthal-Hohenlind, Wegberg-Beeck – Glesch-Paffendorf, Bergisch Gladbach – A. Aachen, Fliesteden – Merten, Frauenberg – BW Köln, SV Bessenich – Freialdenhoven, SG Türkischer SV Düren – Würselen.



Anders als Hager war Trainer Sascha Glatzel von Beginn an Feuer und Flamme: „Als Mittelrheinligist ist die Chance auf den Titelgewinn quasi gleich Null. Deshalb freue ich mich zu jedem Zeitpunkt über ein solches Los – genau für diese Spiele wollen wir ja Jahr für Jahr in diesen Wettbewerb.“ Für den FCH ist es nicht das erste „Traumlos“. Dem besagten 1:0-Erfolg über Viktoria Köln folgte das Viertelfinale gegen Alemannia Aachen (0:2), ehe man zum Verbandspokal-Auftakt 2021 erneut auf einen Regionalligisten traf – und zwar auf Fortuna Köln (1:4).

Vor dem Cup-Duell mit Marcel Risse und Co. stehen den 05ern allerdings noch vier Liga-Aufgaben bevor. Die erste führt den Vizemeister am Sonntag (15 Uhr) zum SV Bergisch Gladbach. Der Tabellenfünfte ist für Glatzel derzeit „die gefühlte Nummer zwei hinter Wegberg-Beeck. Das ist eine sehr stabile und eingespielte Mannschaft.“ Und ein Team, bei dem man zuletzt drei Mal in Folge leer ausging.