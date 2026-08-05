Nach der Sprengung eines Geldautomaten in einer Bankfiliale in Hennef östlich von Bonn fahndet die Polizei in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz nach mindestens zwei Männern. Sie sollen in der Nacht auf Mittwoch gegen 3.00 Uhr eine Explosion ausgelöst haben und mit einem hochmotorisierten Auto geflüchtet sein.

Der Wagen wurde mit einem Unfallschaden auf einer Landstraße in Rheinland-Pfalz gefunden. Die Tatverdächtigen sollen zu Fuß geflüchtet sein. Bei der Fahndung setzt die Polizei auch einen Hubschrauber ein.

Der Vorraum der Bank und eine Bäckerei in der Nachbarschaft wurden beschädigt. Anwohner und Bewohner des Hauses wurde nach Angaben der Ermittler nicht verletzt. Ob die Täter mit Beute auf der Flucht sind, ist derzeit offen. Die Polizei sucht Zeugen. (dpa)