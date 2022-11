Baie-Comeau – Die Hennefer Handbikerin Annika Zeyen hat ihre Titel-Sammlung im Einzelzeitfahren komplettiert. Nach den Erfolgen bei den Paralympics im Vorjahr und bei der EM im Mai holte die 37-Jährige in Baie-Comeau am Sankt-Lorenz-Strom in der kanadischen Provinz Quebec nun auch den WM-Titel. Insgesamt holte Zeyen zum dritten Mal WM-Gold, die anderen beiden Siege hatte sie jeweils im Straßenrennen errungen, wo sie am Samstag nach dem Hattrick greift.



„Das ist mein erster WM-Titel im Zeitfahren, es fühlt sich großartig an“, sagte sie: „Das Rennen war wahnsinnig hart. Am Ende war es der pure Kampf.“ Zeyen war 2012 schon Paralympics-Siegerin im Rollstuhlbasketball geworden und arbeitet für das in Bonn ansässige Internationale Paralympische Komitee (IPC). (dpa)