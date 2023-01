Karneval Auch in Uckerath sind Sitzungen und Zug abgesagt

Der Zug in Uckerath wird auch in diesem Jahr abgesagt. (Archivbild)

Hennef – „Zusammen sind wir Karneval“, das Motto des Uckerather Fastelovends, beherzigen die vier Gesellschaften auch in schlechten Zeiten. So haben die Westerwaldsterne, die KG Remm Flemm, die KG Bierth und die KG Grün-Weiß Eulenberg die Entscheidung getroffen, wegen der derzeit herrschenden Pandemie alle Sitzungen und den Uckerather Rosenmontagszug am 28. Februar abzusagen.



Das könnte Sie auch interessieren:

Corona-Pandemie Anzeige Komitee Hennefer Karneval sagt Sitzungen und Rosenmontagszug ab

Karnevalszüge in Troisdorf Anzeige Zugorganisatoren sagen fast alle Umzüge ab

Corona-Aus für Karnevalssitzungen Anzeige Jecken im Kreis sind enttäuscht, aber vorbereitet von Stefan Villinger , Ralf Rohrmoser-von Glasow , Dieter Krantz

Das trifft auch die große Prunksitzung der KG Remm Flemm im Rosensaal des Hotels Landsknecht, die für den 30. Januar geplant war. Die Gesellschaften hoffen darauf, demnächst wieder gemeinsam feiern zu können. (rvg)