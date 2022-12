Paralympics in Tokio Henneferin Annika Zeyen holt Silber im Handbike-Straßenrennen

Oyama – Annika Zeyen hat einen Tag nach ihrer Goldmedaille im Zeitfahren die nächste Paralympics-Medaille geholt. Im Straßenrennen über 26,4 Kilometer landete die querschnittsgelähmte Bonnerin am Mittwoch in 56:21 Minuten auf dem Silberrang. Sechs Sekunden schneller war auf der ehemaligen Formel-1-Strecke am Fuße des Fuji die Niederländerin Jennette Jansen.



Das könnte Sie auch interessieren:

Paralympics in Tokio Anzeige Henneferin Annika Zeyen gewinnt Gold im Zeitfahren

Amtierende Weltmeisterin Anzeige Hennefer Handbikerin greift in Tokio nach den Medaillen

Para-Straßen Weltmeisterschaft Anzeige Henneferin Annika Zeyen holt Gold, Silber und Bronze

Bronze ging an Alicia Dana (56:24) aus den USA. „Ich bin super happy über die Silbermedaille“, sagte Zeyen. „Unglaublich, besser hätte es nicht laufen können.“ 2012 hatte Zeyen noch Gold im Rollstuhlbasketball gewonnen. Ihre eigentlich für diesen Sommer geplante Hochzeit hatte sie verschoben. (dpa)