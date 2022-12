Hennef – „Am Schluss ging alles ganz schnell“, so Ralf Hölz, Vorsitzender vom Verein Suchhundezentrum Köln. „Es gab vermehrt Hinweise aus Hennef, dass der entlaufene Serval sich dort in der Nähe von Häusern aufhält.“ Da das Team aus Ehrenamtlern Erfahrung mit der Suche von Tieren habe, wurde zuerst in aller Ruhe ein Plan entworfen.



„Wir haben uns zusammengesetzt und überlegt“, so Hölz. Der Serval wurde seit November vermisst, zuletzt aber immer an einer Stelle gesehen. „Deswegen mussten wir nur eine Lebendfalle aufstellen, die mit einem Fleischköder ausgestattet war.“ Am Donnerstagabend haben wir sie vorsichtig in dem Garten mit den meisten Sichtungen platziert.



„Die Falle muss so stehen, dass der Serval sie findet, sich aber auch geschützt fühlt“, erklärt Hölz. Mit einer Videokamera wurde die Falle ständig überwacht. Menschen sollten nicht in der direkten Nähe sein, da ihr Geruch das Tier vertreiben könne. „Wir sind dann nach Hause gefahren und mussten warten“, so Hölz.

„Am frühen Freitagmorgen kam die Alarmmeldung aufs Handy, dass in der Falle ein Tier ist“, so Jenny Seidt vom Verein. Der Blick aufs Display zeigte: Der Serval hatte den Wipp-Mechanismus ausgelöst und dadurch schloss sich der Käfig. Sofort eilten die Tierfreunde zur Falle, damit der „Serval nicht unnötig Stress erleidet.“



Das könnte Sie auch interessieren:

Suche nach Großkatze Anzeige Besitzer des Servals meldet sich bei Behörde von Stefan Villinger

Serval-Katze in Eitorf Anzeige Suche nach entlaufener Großkatze kann Monate dauern von Stefan Villinger

Bürger alarmieren Gemeindeverwaltung Anzeige „Großkatze” in Eitorfer Ortskern gesichtet

Vorsichtig wurde er in einen Transportwagen gehoben und zu einem Katzenfreund gebracht. „Wir hatten schon im Vorfeld geklärt, dass der einen komplett geschlossenen Auslauf hat, da Servale aus dem Stand heraus bis zu zwei Meter hoch springen können“, so Hölzel.

Dass die Raubkatze einen Chip zur Identifizierung hat, wurde zuerst angenommen, konnte jedoch noch nicht bestätigt werden. „Der Rhein-Sieg-Kreis hat uns gebeten, ihn auszulesen“, so Hölzel, der das Tier auch aus dem Fangkäfig holte. Der Serval sei so nervös gewesen, dass wir ihn erst „einmal zur Ruhe kommen lassen wollen.“ Am Wochenende könne dies jedoch erledigt werden. Dann gebe es Hinweise auf den Besitzer des Tieres.