Umgestürzter Baum Zwei Menschen bei Unfall auf L333 verletzt

Hennef – Bei einem Unfall auf der Landesstraße 333 in Hennef ist am Morgen des 25. Dezembers ein 66-jähriger Eitorfer verletzt worden. Der Mann soll gegen 6.15 Uhr mit seinem Ford Focus von Hennef in Richtung Eitorf gefahren sein, als er kurz vor Dondorf in einer abschüssigen, steilen Rechtskurve plötzlich abbremsen musste. Vor ihm lag ein Baum, der quer über die Fahrbahn gestürzt war. Der 66-jährige stieg aus, um die Unfallstelle abzusichern.

Wie die Polizei berichtet, kam ihm eine 26-jährige, ebenfalls aus Eitorf, in ihrem Hyundai entgegen. Sie übersah das Hindernis und fuhr in die Baumkrone. Dabei schob sie den Stamm in den zuvor unbeschädigten Ford. Auch der Mann wurde von dem Baum getroffen und leicht verletzt. An dem Hyundai zerbarst die Windschutzscheibe.

Beide Fahrer wurden in ein Krankenhaus gebracht, sowohl der Mann mit seinen leichten Verletzungen als auch die Frau, die möglicherweise einen Schock erlitt. Die Feuerwehr aus Hennef zersägte den Baum und beförderte die Teile aus dem Gefahrenbereich hinter die Leitplanke. Die beiden Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Die L333 blieb während der Unfallaufnahme für mehr als eine Stunde voll gesperrt.