Königswinter – Am frühen Ostermontag konnte die Freiwillige Feuerwehr Königswinter durch einen aufwendigen Löschangriff einen Brand in Stieldorferhohn unter Kontrolle bringen. Im Hang am Lauterbachtal war eine Holzhütte in Flammen aufgegangen. Auch Fichten und Gebüsch waren bereits am brennen. Der Brand drohte sich auf umliegende Vegetation auszubreiten.

Anwohner hatten gegen 04:30 Uhr einen Feuerschein bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. Um 08:30 Uhr war der Brand gelöscht. Im Einsatz waren der Löschzug Ölberg, Uthweiler und Ittenbach, sowie die Löscheinheit Bockeroth.