Königswinter – Dass der rote Feuerlöscher in der Mitte steht, fällt zwischen den Kabeltrommeln, Teertonnen, den Bauhütchen oder einer gelben Tonne gar nicht so sehr auf. Oder besser gesagt, es passt zu dem Werk des immer noch aufmüpfigen „Bananensprayers“ Thomas Baumgärtel.



Gut vernetzt in die Szene, puscht er den Ball schon vor der Tür kollegial weiter, und so ist der junge, 1995 geborene Thomas Kral aus Bad Honnef dazugekommen, der die lange Wand am Eingang des „Factory“- Gebäudes mit einem farbstarken Spraybild des indischen Affenkönigs Hanuman belegt hat. Doch im Innenhof schwenkte dann der bekannte Pop-Agitator zur Vernissage die „Ukrainische Friedensfahne“ und man sieht, dass er sich ebenso in die Tagesnachrichten einmischt.

Das könnte Sie auch interessieren:

Bananensprayer in Königswinter Anzeige Thomas Baumgärtel sprüht „Freiheit“ auf gelbe Fläche von Quentin Bröhl

Geteiltes Echo Anzeige Dritter Streetart-Künstler besprüht Gebäude in Königswinterer Altstadt von Carsten Schultz

Mehrjährige Aktion Anzeige Königswinters Altstadt wird zum „Hot Spot“ der Kunst von Carsten Schultz

Doch, was diese Umwelt angeht, ist die Sache nicht mehr so glasklar, wie sie noch zuvor für den Pazifisten und Besetzer im Hambacher Forst war. In seinem jüngsten Werk hat der Künstler, der vorwiegend Alltagsmaterial verwendet, eine reale Ampelanlage installiert, die daran zweifeln lässt. Aktiviert blinkte sie zur Eröffnung auf Gelb mit dem Atomzeichen.



Nicht aktiviert waren das rote Feld der Kohle, aber auch nicht das Gas im grünen Ampelfeld. „Ja wir merken, dass wir täglich anders denken müssen“, meinte der Künstler etwas hilflos angesichts der politischen Lage.

Königssommer 2022

Mit der Ausstellung von Thomas Baumgärtel in der „Hotspot-Factory“ (ehemaliges Zera-Gebäude; Kellerstraße 4) ist die Veranstaltungsreihe Königssommer 2022 offiziell gestartet. Bis Anfang September gibt es unter anderem das Museumsfest im Siebengebirgsmuseum (9. Juli), ein „Diner en couleur“ auf dem Marktplatz (24. Juli), ein Musik-Festival auf dem Markt (31. Juli), einen Kunsthandwerkermarkt (6. und 7. August) oder ein Performance-Festival (3. September). Franca Perschen vom kulturbüro nr. 5 betont, die Kulturszene habe während der Pandemie nicht geschlafen, sondern viele neue Ideen entwickelt. (csc)

Die Ausstellung die in Königswinter den „Königssommer“ unter dem Titel „Road Signs“ eröffnet, wurde durch das kulturbüro nr.5 organisiert und von Stefan Moll kuratiert. Zu sehen sind rund 50 Werke, darunter meist Spraylack-Arbeiten auf Metall, besonders auf Verkehrs- und Ortsschildern. Darunter befinden sich auch Godesberg, Karlsruhe und natürlich Baumgärtels Wohnort Köln, wo er eben am Beginn der Aachener Straße in Übergröße sein Votum für die Ukraine an einer Hauswand abgegeben hat.



Längst aus dem Stadium der Illegalität heraus

Längst ist der 1960 in Rheinberg am Niederrhein geborene Künstler aus dem Stadium der Illegalität heraus. Die vielen Anzeigen, die er mit seinem Sprayen bekam, hat er sorgfältig gesammelt. Doch bei der Banane ist er in unendlichen Abwandlungen bis zur Zerstörung und Verfärbung der Banane durch das Virus geblieben. Von 1986 an trägt er sie als sein Erkennungs- und Ehrenzeichen da auf, wo es ihm gefällt. Und auch in Königswinter selbst wird man fündig.



Bis 28. August, geöffnet Freitag 14-16 Uhr, Samstag und Sonntag 12 -17 Uhr; Kellerstraße 4 in der Altstadt von Königswinter.