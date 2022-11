Ein Auto ist am Mittwochmorgen in Vollbrand geraten.

Königswinter – Weil ein Auto in den frühen Morgenstunden im Autobahnkreuz Bonn-Ost in Fahrtrichtung Köln in Brand geraten war, kam es am Mittwochmorgen zu erheblichen Beeinträchtigungen im Verkehr auf der B42 und A562 (Bonner Südbrücke). Gegen sechs Uhr wurde der Löschzug Niederdollendorf der Freiwilligen Feuerwehr Königswinter zu dem Einsatz gerufen und fand das brennende Fahrzeug auf dem Seitenstreifen vor. Der Fahrer des Autos hatte sich ins Freie retten können und blieb unverletzt.



Die Feuerwehr legte einen Schaumteppich aus. Diee Fahrbahn in Richtung Köln wurde komplett gesperrt. Alle aus Königswinter kommenden Fahrzeuge mussten abfahren. Der Verkehr staute sich bis zur Abfahrt Königswinter zurück. (que)