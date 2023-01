Lohmar – Eine 40 Jahre alte Autofahrerin aus Ruppichteroth ist am Montagnachmittag bei einem Unfall auf der Bundesstraße 507 schwer verletzt worden. Sie war mit ihrem Kombi in Richtung Pohlhausen unterwegs, als sie laut Polizei in einer lang gestreckten Rechtskurve aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihren Wagen verlor.



Ein entgegen kommender Autofahrer berichtete, dass sie ohne erkennbaren Grund geradeaus weitergefahren sei. Das Fahrzeug geriet in den Grünstreifen, rollte einige Meter durch einen Graben, bevor er schließlich mit der linken Seite gegen einen Baum stieß.



Der Zeuge kümmerte sich sofort um die Frau, die zwar verletzt, aber bei Bewusstsein und ansprechbar war. Ein zufällig vorbeikommender Feuerwehrmann übernahm im Auto die Betreuung der 40-Jährigen. Die Freiwillige Feuerwehr wurde ebenso zu Hilfe gerufen wie Notarzt und Rettungsdienst. Zunächst war die Wehr nur zu Aufräumarbeiten nach einem Unfall gerufen worden.



Rettungskräfte trennten Dach des Autos ab

Als die 20 Einsatzkräfte unter Leitung von Stadtbrandinspektor Peter Völkerath eintrafen, stellte sich aber heraus, dass die Patientin eingeschlossen war und nicht einfach herauskommen konnte. In Absprache mit der Notärztin entschied der Einsatzleiter eine patientenschonende Rettung. Das Dach des Fahrzeugs wurde abgetrennt und nach hinten geklappt, die zerstörte Windschutzscheibe zuvor herausgelöst.



Die 40-Jährige musste schonend aus dem Wagen befreit werden. Dazu trennte die Feuerwehr das Dach ab. Copyright: Ralf Rohrmoser

Schließlich konnte die 40-Jährige herausgehoben und in einen Rettungswagen gebracht werden. Nach kurzer Erstversorgung wurde sie in ein Krankenhaus gefahren. Das Unfallaufnahmeteam der Siegburger Polizei kam zu der Unfallstelle nahe der Breidterstegsmühle. Die B507 musste während der Rettungsarbeiten und der Spurensicherung für rund zwei Stunden gesperrt bleiben. Der Verkehr staute sich im Jabachtal, die Ausweichstrecken waren stark belastet.

In der Meldung war zunächst irrtümlich von Neunkirchen-Seelscheid als Ortsangabe für den Unfall die Rede. Wir haben das korrigiert.