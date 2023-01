Lohmar – Ein blinder Fußgänger ist am Dienstagmittag bei einem Unfall in Lohmar schwer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen fuhr eine 49-jährige Autofahrerin aus Lohmar rückwärts in ihrem Elektroauto aus einer Grundstücksausfahrt und übersah dabei den Fußgänger.

Die Haupstraße ist am Dienstagmittag bis auf Weiteres gesperrt worden. Copyright: Ralf Rohrmoser-von Glasow

Die Polizei ist derzeit vor Ort und untersucht den Unfallhergang. Die Haupstraße in Lohmar ist vorläufig gesperrt. Die Autofahrerin soll eingelenkt haben, um auf die Straße zu kommen. Mit dem linken Vorderrad soll sie dann den blinden Mann erfasst haben, der unter dem Fahrzeug eingeklemmt wurde.

Ersthelfer hatten die Situation erkannt und den Mann unter dem Fahrzeug befreit. Der 53-jährige Fußgänger gilt als schwer verletzt und wurde von alarmierten Rettungskräften versorgt, er soll jedoch ansprechbar gewesen sein. (rvg/mab)