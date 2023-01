Theo Heck ist in der Stadt an allen Ecken und Enden aktiv.

Lohmar – Am treffendsten beschreibt man Theo Heck mit seinem Slogan „Jeiht nit, jitt et nit!“ Seine Lebensphilosophie „Geht nicht gibt es nicht, lasst uns anfangen“ ist vermutlich auch ein Grund dafür, dass der 70-jährige Lohmarer die Bundesverdienstmedaille des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland erhielt.

Die Insignien mit Nadel und Urkunde überreichte die stellvertretende Landrätin Notburga Kunert bei einer Feierstunde im Lohmarer Ratssaal. „Wir brauchen in unserer heutigen Gesellschaft Menschen wie Sie“, lobte Kunert Hans Theodor Heck, so sein vollständiger Name, und zählte anschließend viele seiner ehrenamtlichen Tätigkeiten auf.

An allen Ecken und Enden aktiv

Ob sein Engagement für Karneval, Kirmes, Bürgerstiftung, Weihnachtswunschbaumaktion oder als Busfahrer – Theo Heck ist in der Stadt an allen Ecken und Enden aktiv und hat sich in den vergangenen Jahren auch für Flüchtlinge eingesetzt. Er ist stark bemüht um die Integration und hat zum Beispiel einem syrischen Flüchtling eine Hausmeisterstelle besorgt. „Sie haben stets das Wohl des Menschen im Blick. Sie handeln mit viel Empathie, und es gibt keine Probleme, sondern nur Lösungen“, fügte die Vizelandrätin in ihrer Laudatio an.

Die Bundesverdienstmedaille wurde Theo Heck von Norburga Kunert und Bürgermeister Horst Krybus angesteckt. Copyright: Quentin Bršhl

Die Liste der Ehrungen für Theo Heck ist lang. Schon im Jahr 2010 hatte der aus Linz am Rhein stammende Heck die Auszeichnung „Ein Lohmarer“ des örtlichen Karnevalsvereins erhalten. Im Jahr darauf wrude er von der Stadt Lohmar mit dem Titel „Ehrenamt des Monats“ ausgezeichnet. Im Jahr 2014 wurde Heck zum internationalen Tag der Migranten im Auswärtigen Amt für sein damals 20-jähriges ehrenamtliches Engagement in der Flüchtlingsarbeit geehrt.

Heck als „Allrounder“ in allen Problemlagen

Bürgermeister Horst Krybus bezeichnete Heck als „Allrounder“, der in der Stadtverwaltung immer Lösungen parat habe. Dank seines Netzwerkes und seiner praktischen Fähigkeiten finde er oft Wohnraum für ausländische Familien, begleite sie beispielsweise bei Arztbesuchen und vermittele, wenn es beim Schulbesuch der Kinder mal Probleme gebe. 2017 bestellte das Amtsgericht Theo Heck als ehrenamtlichen Vormund für einen minderjährigen unbegleiteten Flüchtling, den er mit viel persönlichem Einsatz auf seinem Weg begleitete.

Seit 2001 ist Theo Heck Mitglied des Heimat- und Kulturvereins Breidt, arbeitet dort seit 2010 im Vorstand mit und hilft in der Stadt beim Frühlingsfest, Stadtfest, Kirmes, Weihnachtsmarkt oder Karnevalsfeiern. Seit Jahren fährt er bei Klassenfahrten die Schulkinder zu ihren Unterkünften, und erwartungsgemäß hilft er auch bei der jährlichen Aufräumaktion „Lohmar fegt los“.

Seit 2014 ist Theo Heck CDU-Ratsmitglied der Stadt Lohmar, was auch der Grund dafür war, dass die CDU-Kreisvorsitzende Lisa Winkelmeier-Becker trotz ihres vollen Terminkalenders ihrem Parteifreund persönlich gratulierte.