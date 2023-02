Lohmar – Auf dem Campingplatz Helmgesmühle in Lohmar ist am Freitagmittag ein Wohnwagen ausgebrannt. Um 14.37 Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert. Die Ehrenamtlichen, die noch bei einem Unfall in Donrath im Einsatz waren, waren schnell vor Ort. Binnen Minuten hatten sie das Feuer unter Kontrolle.

Der Wohnwagen, der bei Eintreffen in Vollbrand gestanden hatte, war jedoch nicht mehr zu retten. Zwei weitere Wohnwagen wurden durch die Hitze beschädigt. Verletzt wurde niemand. (mfu)