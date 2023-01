Zu Besuch Schülerinnen trainieren mit Bundesligaspielerinnen

Lohmar – Gemeinsam mit zwei Bundesligaspielerinnen auf dem Platz stehen durften rund 100 Schülerinnen des Gymnasiums Lohmar am Donnerstagvormittag – wenn auch nur für ein Schnuppertraining und bei strömendem Regen.

Kristin Kögel und Irina Pando von Bayer 04 Leverkusen gaben ihnen Tipps zu einer guten Schusstechnik und Dribblings. Organisiert wurde der Sporttag von der Fraueninitiative Lohmar und dem TuS Birk, der selbst eine Damen- und Mädchenabteilung im Fußball hat. „Die Idee entstand vor zwei Jahren bei der Fraueninitiative, um den Mädchenfußball populärer zu machen“, sagte Eduard Blum, Jugendleiter der Blau-Weißen. „Wichtig ist, dass die Kinder nach all der Corona-Zeit wieder vor die Tür kommen und gemeinsam was unternehmen.“

Die Schule habe sich bereit erklärt, den Sportplatz und vor allem die Unterrichtszeit zur Verfügung zu stellen. Mädchenfußball, schilderte Blum, sei immer noch ein Nischenprodukt. „Es gibt sicher viele Mädchen, die gerne Fußball spielen wollen, sich aber nicht trauen, weil sie sonst unter Jungs spielen würden – da sind die Hemmungen größer. Wenn Mädchengruppen gefördert werden, wird das sicher erfolgreicher“, glaubt Blum. „Als Fraueninitiative wollen wir auch die sportlichen Aktivitäten unterstützen“, ergänzte die Vorsitzende Ina Remus.

So schossen die Schülerinnen der Klassen 5 bis 10 – die Jahrgangsstufe 8 ausgenommen, sie befand sich auf Klassenfahrt – an verschiedenen Stationen auf große und kleine Tore und dribbelten durch Hütchen. Trotz des einsetzenden Regens hatten sie viel Spaß bei den Pass- und Koordinationsübungen. Angeleitet wurden sie von älteren Spielerinnen der U17 des TuS Birk und von Bayer Leverkusen, Kristin Kögel und Irina Pando.

Der Rollenwechsel von der Kickerin zur Trainerin gefiel auch den Bundesligaspielerinnen gut: „Es macht Spaß, den Mädels Fußball zu zeigen, sie zu unterstützen und Tipps zu geben und gemeinsam aktiv zu sein“, sagte Kögel. Trotz des regnerischen Wetters hätten sich alle Schülerinnen extrem angestrengt, so die Mittelfeldspielerin.

„Ich glaube, je mehr Leute lernen, wie cool dieser Sport ist, desto mehr Unterstützung und Mittel hat man. Das ist so ein Kreislauf, der schon bei den Kleinen anfängt, denn oft sind sie die besten Fans im Stadion. Deswegen ist es cool, wenn man kleine Mädels vom Fußball begeistern kann“, ergänzte Panto.

Zum Glück hatten die Spielerinnen einen Stapel Autogrammkarten dabei, um all den jungen Kickerinnen ein Andenken an diesen Tag zu übergeben.