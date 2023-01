Neunkirchen-Seelscheid – Feuerwehrleute aus Neunkirchen-Seelscheid, Much und Lohmar eilten am Dienstagabend zu einer Halle am Kupferfeld in Oberheister. Flammen schlugen aus dem Dach, Fensterscheiben zerplatzten durch die große Hitzeeinwirkung. In dem Gebäude sind mehrere Firmen untergebracht. In einem Betrieb, der unter anderem mit Kunststoff arbeitet und in dem auch Gas verwendet wird, war das Feuer ausgebrochen.



Gegen 18 Uhr wurde es von Nachbarn entdeckt, die sofort die Feuerwehr alarmierten. Maschinen und Material wurden durch das Feuer zerstört. Den Einsatzkräften unter Leitung von Gemeindebrandinspektor Roland Küpper gelang es aber, den Brand auf einen kleinen Teil der Halle zu begrenzen. Durch Riegelstellungen schützten sie die angrenzenden Räume.



Die Feuerwehr musste ausrücken. Copyright: Ralf Rohrmoser-von Glaow

Von mehreren Seiten und von Drehleitern aus gingen sie gegen die Flammen vor. Gegen 19.30 Uhr war das Feuer in Gewalt. Wie viele Firmen durch Ruß und Hitze betroffen sind, war am Abend ebenso wenig klar wie die Ursache des Brandes. Die Polizei hat die Ermittlungen dazu aufgenommen. (rvg/red)