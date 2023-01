Niederkassel – Ein Auto ist in der Nacht zum 1. Mai in Niederkassel in Brand geraten. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, gehen die Beamten von Brandstiftung aus. Zeugen beobachteten gegen 5 Uhr auf der Stockemer Straße das brennende Auto und alarmierten die Feuerwehr.

Als die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei eintrafen, brannte das Auto bereits komplett und konnte nicht mehr vor dem Totalschaden bewahrt werden. Aufgrund der Spuren rund um das Auto geht die Polizei von Brandstiftung aus – Ermittlungen wurden aufgenommen.

Die Polizei bittet zudem um Hinweis: Wer etwas zu dem brennenden Auto sagen kann oder mögliche Täter zum Zeitpunkt gesehen hat, der kann sich telefonisch bei der Polizei unter 02241 / 541 3221 melden. (red)