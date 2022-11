Niederkassel – Bei den Planungen für eine neue Sport- und Veranstaltungshalle auf dem Gelände des Lülsdorfer Schulzentrums sollen jetzt auch die Vereine zu Wort kommen. Das hat der zu Beginn der Wahlperiode neu eingerichtete Stadtratsausschuss Schulzentrum Nord einstimmig entschieden. Bei der ersten Sitzung des Gremiums im neuen Jahr am 14. Januar sollen demnach Vertreter von mehr als 20 Niederkasseler Vereinen – allesamt potenzielle Nutzer der neuen Halle – die Möglichkeit bekommen, Wünsche und Anregungen zum Hallenbau zu äußern.

Diese sollen dann in die weitere Planung einfließen, wenn sie denn von den Ausschussmitgliedern und der Stadtverwaltung aufgegriffen werden. Da die geplante Halle auch für Brauchtums- und kulturelle Veranstaltungen genutzt werden soll, sind neben Sportvereinen auch Karnevalsgesellschaften und Bürgervereine zur Sitzung eingeladen.

30 Millionen Euro teuer

Der Bau der Sporthalle ist Teil eines der größten Investitionsvorhabens in der Geschichte der Stadt. Rund 30 Millionen Euro sollen nach ersten Schätzungen in die Erweiterung des Schulzentrums fließen. Diese beinhaltet neben dem Bau neuer Schulräume für die weiter wachsende Gesamtschule auch den Bau einer neuen Schulmensa – Campusrestaurant genannt – und einer Dreifach-Sporthalle. Diese soll mit der Mensa durch ein großes Foyer verbunden werden. Außerdem schlägt die Stadt vor, auf dem Lülsdorfer Schulgelände auch einen Neubau für die Laurentius-Förderschule zu errichten, die bislang in Mondorf angesiedelt ist. Gegen diese Pläne gibt es nach Angaben der Stadtverwaltung bislang allerdings Widerstand beim Rhein-Sieg-Kreis.

Das könnte Sie auch interessieren:

Mehrheit weiterhin männlich Anzeige Neue Zusammensetzung im Niederkasseler Rat von Peter Freitag

Kommentar zum schwarz-grünen Bündnis Anzeige Klassischer Fehlstart in Niederkassel von Peter Freitag

Die bisherigen Pläne für den Gebäudekomplex aus Mensa, Sporthalle und Foyer wurden von der Arbeitsgemeinschaft der beauftragten Planungsbüro bei der Ausschusssitzung vorgestellt. Demnach soll die neue Sporthalle drei Spielfelder umfassen und auch als Veranstaltungshalle für bis zu 800 Personen genutzt werden können. Sie wird über eine kleine Tribüne mit 215 Sitzplätze verfügen, außerdem bietet sie Platz für eine mobile Bühne. Die Toilettenanlage der Halle soll in den Unterrichtspausen auch von den Schülern der Schulen genutzt werden können.

Erweiterung der Schulmensa

Die Schulmensa und ein angegliedertes Schülercafé sollen sich nach den bisherigen Plänen über eine Fläche von rund 600 Quadratmetern erstrecken. Für die Zubereitung des durch einen Caterer vorbereiteten Essens wird dort eine rund 250 Quadratmeter große Küche zur Verfügung stehen.

Erweitert werden kann die Mensa bei Bedarf im angrenzenden Foyer, das auch den Übergang zur Sport- und Veranstaltungshalle bildet. Das zweigeschossige Foyer soll zudem auch für kleinere Veranstaltungen genutzt werden können.