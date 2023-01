Niederkassel – Die Stadt hat sich offiziell zur Planung der Rheinspange 553 positioniert. In einem Brief an alle an der Planung des umstrittenen Autobahn-Projekts beteiligten Stellen werden diese aufgefordert „sich bei weiteren Planungen der Rheinspange auf die Tunnelvarianten zu konzentrieren“.



Bürgermeister Stephan Vehreschild (CDU) folgt mit dem von ihm unterzeichneten Schreiben einer Mehrheitsentscheidung von CDU, FDP und AfD im Haupt-, Finanz- und Beschwerdeausschuss. „Ein Brückenbauwerk auf dem Gebiet der Stadt Niederkassel wird abgelehnt“, heißt es in dem Brief weiter.



Das könnte Sie auch interessieren:

Rheinspange Anzeige Gutachten sieht bei Brückenbau Gefahr fürs Trinkwasser in Niederkassel von Peter Freitag

Nicht nur gegen Rheinbrücke Anzeige Neue Initiative in Bornheim lehnt auch einen Tunnel ab

Rheinspange Anzeige Brücke von Niederkasseler Seite beunruhigt die Bornheimer

„Die ehrliche Berücksichtigung schutzwürdiger Güter einerseits und die verkehrliche Bedeutung der Rheinspange für eine gesamte Region als Teil des größten und produktivsten europäischen Wirtschaftsraumes sowie als bedeutende Drehscheibe in und für Europa andererseits sind wesentliche Gründe, die ein höheres Gesamtbudget einer Tunnelvariante mehr als rechtfertigen.“ (pf)