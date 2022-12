Niederkassel – Mit dem Neun-Euro-Ticket zum Strandfest – das dürfte für viele Besucher der Mondorfer Pfingstkirmes an diesem Wochenende die Anreise der Wahl ein. Schade nur, dass das Billig-Ticket für den öffentlichen Nahverkehr nicht auch für die Fahrgeschäfte auf dem Festplatz rund um die Mondorfer Rheinpromenade gilt. Denn eine Runde mit einem der zahlreichen Fahrgeschäfte ist in diesem Jahr teurer geworden.



„Wir müssen natürlich die gestiegenen Energiekosten weitergeben“, sagt die Mitarbeiterin im brütend heißen Kassenhäuschen des Karussells „XFactor“. Stolze fünf Euro werden für eine ebenso halsbrecherische wie kurze Fahrt in der Gondel fällig. Immerhin noch vier Euro sind es nebenan beim Music Express.



Die Inflation schlägt auf die Preise durch

Die Inflation, die auch auf die Kirmespreise durchschlägt, hält offensichtlich kaum jemanden von einem Besuch des Strandfests ab. Immerhin mussten Kirmesfans pandemiebedingt zwei Jahre auf das Strandfest-Vergnügen verzichten. Eine Pop-up-Kirmes, die Schausteller im vergangenen Jahr kurzfristig am Mondorfer Fähranleger auf die Beine gestellt hatten, um zumindest ein paar Einnahmen zu haben, war für die meisten kein vollwertiger Ersatz.



Dass viele Besucher nach der Corona-Zwangspause Lust auf Kirmes haben, beobachtet auch Peter Barth. Der Bonner ist mit seinem Schwarzwald Grill beim Strandfest vertreten und dort einer der größten Anbieter von deftigen Speisen. Barth hat seine Verkaufspreise bereits beim vergangenen Weihnachtmarkt an die steigenden Lebensmittelpreise angepasst – sprich erhöht. „Das war ein Sprung von rund 20 Prozent“, schildert der Schausteller. „Es war unvermeidlich. Aber die letzte Erhöhung fand ja auch vor der Pandemie 2019 statt.“



Peter Barth vom Schwarzwald Grill. Copyright: Peter Freitag

Weitere Erhöhungen hofft er zunächst vermeiden zu können – abgesehen von den Preisen für Fischgerichte. „Die Kosten für Fisch explodieren zurzeit, da mussten wir einfach nachziehen“, bedauert Barth. Backfisch kostet deshalb jetzt 7,50 Euro. Für den gleichen Preis gibts Currywurst mit Pommes. „Vor allem wegen der steigenden Preise für Speiseöle“, erklärt Barth. Spießbraten kostet bei ihm jetzt sechs Euro, Schaschlik 5,50 Euro und eine einfache Bratwurst inzwischen vier Euro.



Den Kunden verderben die gestiegenen Preise aber offensichtlich nicht den Appetit. „Nah dem Saisonstart am 1. Mai waren wir unter anderem schon in Rheinbach und Euskirchen. Da haben wir tatsächlich viele Kunden gehabt, die vorher nie zu uns gekommen sind, manche kamen sogar mehrmals“, sagt Barth. Auch in Mondorf ist der Besuch am frühen Samstagnachmittag gut, auch wenn sich in den Gassen zwischen Buden und Fahrgeschäften noch vergleichsweise entspannt schlendern lässt. „Bei vielen gibt es wohl tatsächlich so etwas wie Hunger auf Kirmes“, beobachtet Barth.



Während er das sagt, legt am Anleger unterhalb des Festplatzes wieder die Fähre "Christophorus" an, die von Bonn-Graurheindorf auf der linken Rheinseite im Zehn-Minuten-Takt immer neue Kirmesbesucher nach Mondorf herüberbringt. Für die kurze Fahrt gelten Kirmespreise: 1,50 Euro zahlen Erwachsene. Das Neun-Euro-Ticket gilt auch auf der Fähre leider nicht.