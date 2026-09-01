Die Zahl der Gästeübernachtungen im Rhein-Sieg-Kreis hat sich im ersten Halbjahr 2026 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum auf 622.823 erhöht – das sind 6172 oder genau ein Prozent mehr als im ersten Halbjahr 2025. Dagegen sank die Zahl der Gästeankünfte ganz leicht, um 563 (minus 0,2 Prozent), auf 290.138, wie sich aus jetzt veröffentlichten Zahlen von IT.NRW weiter ergibt.

Enorm zugenommen hat im Rhein-Sieg Kreis die Zahl der Übernachtungen ausländischer Gäste, und zwar um 34,3 Prozent auf 94.039. Der Anteil ausländischer Gäste an allen Übernachtungen erhöhte sich damit von 11,4 auf 15,1 Prozent. Ohne den Zuwachs aus dem Ausland wäre die Übernachtungszahl deutlich gesunken.

Der Mai war im ersten Halbjahr 2026 der Gold-Monat

Touristenziel Nummer 1 im Rhein-Sieg-Kreis ist und bleibt die Stadt Königswinter. Die Stadt an Rhein und Siebengebirge verzeichnete im ersten Halbjahr 2026 genau 111.434 Übernachtungen, gefolgt von Hennef mit 85.099 Übernachtungen, Troisdorf mit 77.373, Bad Honnef mit 69.600 und Siegburg mit 63.652 Übernachtungen. Mit diesen Zahlen sind die fünf Kommunen die Tourismus-Hochburgen im Rhein-Sieg-Kreis. Ihre zusammen 407.158 Übernachtungen machen knapp zwei Drittel aller Übernachtungen im Kreis aus. Bornheim, auf Platz 6, kam lediglich auf 29.962 Übernachtungen, die übrigen 13 Kommunen auf noch weniger.

Touristische Attraktion: die Drachenburg in Königswinter. Copyright: Stephan Brockmeier

Bezogen auf den gesamten Rhein-Sieg-Kreis war im ersten Halbjahr 2026 der Mai der Gold-Monat (128.298 Übernachtungen, minus 3,1 Prozent gegenüber dem Vergleichsmonat). Silber ging an den Juni (124.837 Übernachtungen, plus 2,6 Prozent), Bronze an den April (111.690, plus 4,0 Prozent). Schlusslicht war der Januar mit 72.253 Übernachtungen (+0,3 Prozent).

Geöffnete Beherbergungsbetriebe und angebotene Betten im Rhein-Sieg-Kreis Juni 2026 laut IT.NRW Copyright: Stephan Brockmeier

Der Rhein-Sieg-Kreis liegt im Vergleich zum Land NRW in mehreren Sparten unter den dortigen Trends. So verzeichnete das Land bei den Gästeankünften ein Plus von 5,7 Prozent und bei der Zahl der durchschnittlichen Übernachtungen ein Plus von 3,8 Prozent. Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer betrug im Kreis 2,15 Tage, im Land dagegen 2,18 Tage, und die durchschnittliche Bettenauslastung lag im Kreis bei 36,5 Prozent, in NRW dagegen bei 41,8 Prozent.

Bei der zitierten NRW-Statistik erfasst werden Beherbergungsbetriebe mit mindestens zehn Betten sowie Touristik-Campingplätze mit mindestens zehn Stellplätzen. Kleine Pensionen, Ferienwohnungen und viele kurzfristig vermietete Privatunterkünfte sind daher nicht vollständig enthalten.