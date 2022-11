Rhein-Sieg-Kreis – Auch der TuS Buisdorf hat den Fußball-Bezirksliga-Spitzenreiter FSV Neunkirchen-Seelscheid nicht stoppen können. Der Bröltaler SC überraschte mit einem Sieg beim FC Hertha Rheidt.



SV Bergheim – SV Leuscheid 2:1 (0:1). Trotz eines Last-Minute-Treffers sprach der Bergheimer Trainer Ingo Bohlscheid hinterher von einem „verdienten Erfolg. Wir haben zwar spät zugeschlagen, aber aus meiner Sicht mehr ins Spiel investiert.“ Leuscheid war dank Kevin Klein in Führung gegangen (43.). In der 53. Minute traf Markus Stein zum Ausgleich. Zum Matchwinner avancierte Robin Tomiczek, der in der dritten Minute der Nachspielzeit zuschlug.



SVB: B. Huth, Korthaus, Hannan (23. Müller), Nagel, Tomiczek, Kitz (66. Verstrepen), Stein, Lehnert, Abdulaziz (56. Burski), Heitzer, Brieger.



SVL: Kolb, Marenbach, Springer, S. Güldenring (65. Breuer), F. Ehrenstin, Brozeit (69. Egger), Borgardt, Scheibner, K. Klein, Aksoy, O. Ehrenstein.



Spielsteno

Oberkasseler FV – 1. FC Niederkassel 0:3 (0:1).



FCN: Müller, Berisha, Podlas (61. Gerhold), D. Madani, Tomczak (85. E. Madani), Bulliqi, B. Delijaj, D. Delijaj (84. da Silva), Gertmann, Tchemi, Stojkaj.



Tore: 0:1 D. Delijaj (13.), 0:2 Tomczak (63.), 0:3 da Silva (88.).

SC Uckerath – SV Beuel 06 0:0.



SCU: Milicki, Dzubiella, Weber (84. Stricker), Matzdorf, Ademi (65. Krethen), Grünig, L. Einheuser, Hillert (52. Syrstaad), M. Einheuser, Hotel, Rosauer (74. Stüve).

RW Merl – VfR Hangelar 4:0 (3:0).



VfR: Scheele, Grewe, J. Heinen, Radzey (63. Strehl), C. Heinen, Dukaj, Gallego (60. Büttgen), Wittrien, Rodrigues da Silva (60. Hennig), Küpper, Meyer (82. Tarnow).



Tore: 1:0 (5.), 2:0 (24.), 3:0 (43.), 4:0 (64.).



SSV Bornheim – Wahlscheider SV 2:0 (1:0).



WSV: Funken, Jung, Mylenbusch, Weppler (46. Hase, 63. Novokaj), Winterschladen, Feldner (82. Becker), Klink, Landgraf, Tondl, Rößler, Gonschor (83. Thommes).



Tore: 1:0 (1.), 2:0 (31.).

TuS Buisdorf – FSV Neunkirchen-Seelscheid 0:4 (0:2). Bereits nach knapp einer halben Stunde lag der Favorit dank der Tore von Marc Schneider (18.) und Pascal Jungbluth (28.) mit 2:0 vorne. Die Führung verwaltete der Tabellenführer souverän, ehe Schneider sogar auf 3:0 erhöhte. Mit seinem dritten Treffer entschied der Mann des Tages eine einseitige Begegnung (62.). „Ich muss meiner Mannschaft haute eine glatte Eins geben“, so FSV-Trainer Michael Theuer. „Wir haben hinten bombig verteidigt und vorne waren wir sehr effizient.“



TuS: Kraheck, Hübgen (78. Spiekermann), Kirschhausen, Busch, Strajhar, Ma. Müller, Kinzel (63. F. Töller), Noppe (69. Hönscheid), Mo. Müller (78. T. Töller), Schamberg, Niggemeyer (63. J. Müller).



FSV: Stokowy, Ehses, Thiemann, R. Heinen, Schmitz, Jungbluth (60. Lukas), Dabers (75. Bäumgen), Schneider (87. Hoffmans), Helmann (75. Kever), Ludwig, Schneeweiß (60. Schötz).



FC Hertha Rheidt – Bröltaler SC 1:3 (0:0). Nach dem überraschenden Erfolg im Sportpark Süd zeigte sich BSC-Sportchef Andre Schiefen hochzufrieden: „Das war eine Topleistung von uns. Außer einer Großchance in der Anfangsphase haben wir nichts zugelassen. Wir hätten hingegen noch mehr Treffer erzielen können.“

Trainer sieht „Rot“

Lukas Kötting hatte in der 70. Minute den Bann für den BSC gebrochen. Henning Schmitt (72.) und Michael Kötting (88.) sorgten für die weiteren Gästetreffer. Der Rheidter Tilo Bruns traf zum zwischenzeitlichen 1:2 (86.). Kurz vor der Pause hatte Hertha-Trainer Gregor Eibl nach einer verbalen Verfehlung die Rote Karte gesehen.



FCH: Ständer, Schmid (75. Wiewiora), Meesters (72. T. Bruns), Sterzenbach (68. Bourassi), Aufdermauer, Kober, Abels, Neuber, Hausen, Kesting (62. Ackmann), Henrichs (75. Hagedorn).



BSC: Gratzl, Tuttlies, Schulze-Edinghausen, J. Hohn, P. Hohn, Scheidt, L. Kötting, M. Hohn (78. Bruch), Schmitt (80. Wygonny), Müller (66. Egbeburu), M. Kötting.