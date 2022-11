Rhein-Sieg-Kreis – FV Bad Honnef – SV Wachtberg 0:1 (0:0). Als sich schon alle mit einem torlosen Remis abgefunden hatten, kassierte der FV Bad Honnef im Kellerduell der Fußball-Landesliga doch noch den Nackenschlag. In der zweiten Minute der Nachspielzeit traf Christoph Schäfer zum 1:0 – und den HFV damit mitten ins Mark. „Das ist absolut enttäuschend. Wir hatten uns mehr vorgenommen“, so der Pressesprecher Frank Breidenbend.



In Durchgang eins war der HFV noch auf Augenhöhe gewesen, aber nach dem Wechsel kam man nicht mehr in Tritt und wäre am Ende mit dem 0:0 zufrieden gewesen. Doch so reichte Wachtberg die Rote Laterne an den HFV weiter.



HFV: Tischler, Mitkas, Penner, Strom, Schneider, Bollig, Islamovic (87. Fakhour), Schubert (90. Reuter), Zoller (74. Reggami), El Bassraoui, Grabowski.

SSV Merten – TSV Windeck 4:2 (2:2). Der Windecker Andre Meinke traf ins eigene Tor (3.), doch Hayate Nishimura (12.) und Jason Franke (27.) sorgten für die schnelle (und verdiente) Wende. Niklas Fuchs hatte sogar das 3:1 auf dem Fuß (43.), doch stattdessen glich Merten aus (45./Sven Brand). Gaspard Fehlinger (52.) und erneut Brand (77.) sorgten für die Entscheidung. „Wir haben uns viele Chancen erarbeitet, aber leider zu viele davon versiebt. Und hinten haben wir leider ordentlich mitgeholfen“, so Gästecoach Marcus Voike.



Windeck: Herchenbach, Ückerseifer, Bröhl, Zakrzewski, Ocak (76. Hirsekorn), Ebke, Fuchs, Franke, Nishimura, Krasniqi, Meinke.



SpVg Porz – TuS Oberpleis 2:0 (1:0). Der frühe Rückstand (3./Gültekin Kanli) trug nicht gerade zur Stabilität der Gäste aus Oberpleis bei, die mittlerweile seit sechs Spielen auf einen Erfolg warten. „Der Ball war abgefälscht. Fortuna steht uns gerade nicht unbedingt zur Seite“, meinte TuS-Sportchef Andy Wind hinterher.



Moral stimmt

Dennoch habe sein extrem ersatzgeschwächtes Team eine „ordentliche Reaktion gezeigt“ und selbst nach dem 0:2 durch Tugay Düzelten (54.) „zu keinem Zeitpunkt den Kopf hängen lassen“.



Oberpleis: Klein, Bauer, Schulz, Reinheimer, D. Rüth, Dönhoff, Zientz, Kosarcic (32. P. Rüth), Krings, Klosterhalfen (58. Warmsbach), Banko.



SV Schlebusch – 1. FC Spich 2:2 (0:1). Nach der Führung durch Sebastian Püschmann (29.) versäumte es Spich nachzulegen. „Wir hätten nach 50 Minuten längst 5:0 führen können“, berichtete Trainer Stefan Bung von zahlreichen Chancen. Dann stellte Sebastian Bamberg das Spiel auf den Kopf (70., 88.), ehe Fabian Welt den Gästen in der Nachspielzeit wenigstens noch einen Punkt rettete.



Spich: Pastoors, Constantino, Bastian Dündar, Witt, Hecht, Oventrop (64. Schreinemachers), Hakolli, Jäger, Püttmann, Welt.

FV Wiehl – TuS Mondorf 2:0 (0:0). Trotz zahlreicher Ausfälle ärgerte sich TuS-Coach Bastian Wittenius über die Niederlage beim Spitzenreiter: „Da war wesentlich mehr drin. Wir hätten zur Pause mit 3:0 führen müssen.“ Stattdessen geriet der TuS durch einen Doppelschlag von Felix Sievers (63.) und Jack Devern (66.) auf die Verliererstraße.



Mondorf: Born, Zio, Welt, Schmitz, Arnold, Partheil, Schreiner (83. Orth), Cubukcu (77. Caspers), El Leithy (79. Blazeski), Heinz, Kürten.