Warndreieck an einer Unfallstelle (Symbolbild)

Rheinbach – Ein Motorradfahrer ist bei einem Verkehrsunfall auf der Landstraße 493 bei Rheinbach-Peppenhoven am Donnerstagabend tödlich verletzt worden. Nachdem die Identität des Bikers zunächst unklar war, teilte die Polizei am Freitagmittag mit, dass es sich um einen 45 Jahre alten Mann aus dem Rhein-Sieg-Kreis handelte.



Ein zweiter beteiligter Motorradfahrer, der zunächst von der Unfallstelle geflohen ist, hat sich am Donnerstagabend auf der Wache in Meckenheim der Polizei gestellt. Nach Angaben der Polizei fiel ein Drogentest bei dem 43 Jahre alten Mann positiv aus. Die Beamten ordneten eine Blutprobe an. Wie sich herausstellte, besitzt der Mann keine Fahrerlaubnis für das genutzte Motorrad. Die Polizei stellte den Führerschein und das Motorrad sicher. Der 43-Jährige erlitt leichte Verletzungen.

Wie die Polizei mitteilte, befuhr der 45-Jährige nach Zeugenangaben um 19.35 Uhr mit seinem Motorrad die Landstraße von Swisttal-Morenhoven in Richtung Rheinbach. Als er den in gleicher Richtung fahrenden 43 Jahre alten Motorradfahrer überholen wollte, sollen sich die beiden Fahrzeuge berührt haben. Dadurch kamen die beiden Beteiligten zu Fall. Der überholende Motorradfahrer erlitt dabei tödliche Verletzungen. Der 43-Jährige, so Zeugenangaben, richtete sein Krad wieder auf und fuhr davon.

Am Donnerstagabend fahndete die Polizei zunächst nach dem flüchtigen Motorradfahrer und setzte dabei auch einen Polizeihubschrauber ein. Die Ermittlungen zum Hintergrund des Unfalls dauern weiter an. (hen)