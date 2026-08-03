Das Wetter bleibt weiterhin schön, und wer bisher noch keinen Sommerabend in einem Biergarten verbracht hat, für den wird es höchste Zeit. Im Rhein-Sieg-Kreis gibt es viele davon, die alle ihren eigenen Reiz haben: eine tolle Aussicht auf den Rhein oder das Siebengebirge, besonders gute Bratkartoffeln oder musikalische Begleitung beim Sonnenuntergang. Wir stellen einige Biergärten inklusive kleinem Einblick ins Menü und Preise vor.

Nach dem Wochenend-Ausflug: „Beim Guido“ in Lohmar

Gemütlich direkt neben der Kirche in Lohmar sitzen die Gäste des Biergartens „Beim Guido“. Copyright: Guido Trompetter

Gleich hinter der Kirche im Lohmarer Ortskern lohnt sich ein Besuch im Biergarten „Beim Guido“. Der Biergarten bietet als Veranstaltungsgastronomie allerdings keine feste Öffnungszeiten. Wir richten private Feierlichkeiten und Firmenevents aus, teilt Betreiber Guido Trompetter mit. Allerdings biete er auch über das Jahr verteilt auch eigene Events an. Derzeit ist das donnerstags „Beer & Beats“.

Neben Currywurst, Pommes und Bratwurst gibt es hier auch zum Beispiel erfrischenden Wassermelonen-Gurkensalat für heiße Tage.

Preisauswahl: Kölsch 0,3 Liter 3,30 Euro, Alkoholfreies Bier/ Fassbrause 0,33 Liter 3,30 Euro, Überbackener Fetakäse 9,90 Euro, Wassermelonen-Gurkensalat mit Feta 12,10 Euro

Öffnungszeiten: Beer & Beats, immer donnerstags ab 18 Uhr, freier Eintritt

Adresse: Kirchstraße 14b, 53797 Lohmar

Telefon: 0176/47614387

Hinweis: In einer früheren Version dieses Berichts waren reguläre Öffnungszeiten für „Beim Guido“ angegeben. Wir haben das inzwischen korrigiert.

Blick auf das Siebengebirge im Landgasthaus Herchenbach, Neunkirchen-Seelscheid

In grüner Umgebung und doch windgeschützt liegt das Landgasthaus Herchenbach in Eischeid. (Archivbild) Copyright: Quentin Bröhl

Einen Biergarten mit grandiosem Blick auf Neunkirchen und das Siebengebirge bietet das Landgasthaus Herchenbach in Eischeid. Hier ist es etwas schicker, die Preise sind dafür auch etwas gehobener. Neben zahlreichen alkoholischen und alkoholfreien Getränken gibt die Speisekarte eine große Auswahl an Schnitzel-, Steak-, Fisch- und vegetarischen Gerichten her.

Preisauswahl: Kölsch 0,3 Liter für 3,60 Euro, alkoholfreies Bier ab 3,60 Euro, Schnitzel ab 14,50 Euro, Salatteller ab 19,60 Euro

Öffnungszeiten: Mittwoch bis Samstag ab 17 bis 22 Uhr, Sonntag 11 bis 21 Uhr.

Adresse: Sternstraße 4, 53819 Neunkirchen-Seelscheid-Eischeid

Telefon: 02247/2320

Günstige Speisen am Waldrand: Haus Waldeck in Lohmar

Das Haus Waldeck in Lohmar liegt idyllisch am Waldrand (Archivfoto). Copyright: Quentin Bröhl

Das Haus Waldeck ist am südlichen Rand von Lohmar nah am Wald gelegen. Die Terrasse eignet sich für eine entspannte Auszeit nach einem Spaziergang im Grünen. Dazu gibt es Schnitzel, Salate, Flammkuchen und Currywurst zu günstigen Preisen.

Preisauswahl: Kölsch 0,3 Liter 2,80 Euro, Weizenbier o,5 Liter 3,80 Euro, gleiche Preise für alkoholfreie Varianten, Schorlen 2,80 Euro, Salate ab zehn Euro, Schnitzel 12,50 Euro.

Öffnungszeiten: Dienstag bis Samstag ab 13 Uhr, Sonntag 12 bis 18 Uhr

Adresse: Pützerau 110, 53797 Lohmar

Telefon: 01577/1344283

Biergarten in der Wahner Heide: der „Heidekönig“ in Troisdorf

Radfahrer und Spaziergänger kehren gern im idyllisch gelegenen Heidekönig in der Wahner Heide ein. (Archivbild) Copyright: Quentin Bröhl

Der Biergarten der Waldwirtschaft Heidekönig liegt idyllisch im Grünen, mitten in der Wahner Heide. Zur Stärkung gibt es hier eine Variation an Flammkuchen und verschiedene Salate, außerdem Eis und andere süße Spezialitäten. Hier ist viel Platz, eine Reservierung ist normalerweise nicht erforderlich. An den Abenden des „Musiksommers“ kann es dennoch voll werden: Hier treten dieses Jahr noch an den Freitagen 14. August, 4. September und 15. September Bands verschiedener Stilrichtungen auf.

Preisauswahl: 0,33 Liter Kölsch, Pils oder alkoholfreies Bier für 3,70 Euro, Glas Wein ab 5,50 Euro, Flammkuchen (auch vegetarisch und vegan) ab 12,50 Euro, Eiskaffee für 5,80 Euro.

Öffnungszeiten: Mittwoch bis Sonntag 11.30 bis 19 Uhr; je nach Wetterlage kann auch früher oder später geschlossen werden.

Adresse: Mauspfad 3, 53842 TroisdorfAm Wochenende wird empfohlen, den Wagen auf den umliegenden Parkplätzen zu lassen und zu Fuß zum Heidekönig zu gehen.

Telefon: 02241/3011875

Musikalisch begleiteter Sonnenuntergang im Gasthaus Sieglinde in Hennef

Lebendige Simmung bei Sonnneuntergang im Hennefer Gasthaus Sieglinde. Copyright: Gasthaus Sieglinde

Ruhig gelegen, mit Blick direkt auf die Sieg: Viele Rad- und Wanderwege führen am Gasthaus Sieglinde vorbei. An die 150 Personen finden hier Platz, zum Teil sind die Tische überdacht. Neben deftiger Hausmannskost wie Schnitzeln, Steaks oder Wurstsalat mit Bratkartoffeln gibt es auch eine große Salatauswahl, außerdem Eisbecher und Kuchen. Zusätzlich gibt es regelmäßig Live-Musik und jeden zweiten Freitag im Monat eine „Vinyl Sundowner-Session“. Diese findet das nächste Mal am 7. August statt: Ein DJ legt mit Vinyl-Platten auf und begleitet damit den Sonnenuntergang zwischen 18 und 21.30 Uhr musikalisch.

Preisauswahl: 0,3 Liter Kölsch 3,60 Euro, 0,3 Liter Siegtaler Landbier vier Euro, Fassbrause 3,50 Euro, Schnitzel mit Pommes und Salat 19,90 Euro, Bauernsalat mit Schafskäse 15,90 Euro, Ofenkartoffel mit Salat und Kräuterquark 11,90 Euro, Eiskaffee 6,90 Euro.

Öffnungszeiten: Dienstag bis Samstag von 12 bis 23 Uhr, Sonntag von 12 bis 21.30 Uhr; Abweichungen je nach Witterung möglich.

Adresse: Brückenweg 2, 53773 Hennef

Telefon: 02242/1459

Künstlerisch mit Industrie-Charme: Elmores Biergarten & Lounge in Windeck-Schladern

Im Elmores Biergarten lassen sich auch heiße Sommertage aushalten. (Archivbild) Copyright: Quentin Bröhl

Sitzt man im Elmores-Biergarten, ist das Rauschen des Siegwasserfalls im Hintergrund zu hören. Die entspannte Atmosphäre mit fantasievoller, avantgardistischer Einrichtung auf dem alten Kupferwerksgelände mit Industrie-Charme zieht Gäste über den Rhein-Sieg-Kreis hinaus an. Häufig finden hier Konzerte, Flohmärkte oder Tanzveranstaltungen statt. Zu essen gibt es eher Biergarten-untypische Speisen wie belegte Baguettes, Curry, Suppen und Tapas-Platten, darunter sind viele vegetarische und vegane Gerichte. Außerdem gibt es eine große Cocktail-Auswahl.

Preisauswahl: Kölsch vom Fass o,3 Liter 3,50 Euro, Schorlen und Softgetränke ab 3,90 Euro, belegte Baguettes ab 12,90 Euro, Currywurst (auch vegan möglich) mit Pommes 12,90 Euro, Salate ab 13,90 Euro.

Öffnungszeiten: Mittwoch und Donnerstag von 16 bis 23 Uhr, Freitag von 16 bis 24 Uhr, Samstag von 13 Uhr bis 24 Uhr, Sonntag von 12 bis 21 Uhr.

Adresse: Schönecker Weg 5, 51570 Windeck-Schladern

Telefon: 0171/2707263

Schattig im Innenhof: Biergarten im Clostermannshof in Niederkassel-Uckendorf

Ein lauschiges Plätzchen: der Biergarten am Clostermannshof in Niederkassel. (Archivbild) Copyright: Quentin Bröhl

Der Biergarten des Clostermanns Hof liegt lauschig im denkmalgeschützten Viereckshof unter der alten Eiche, die Schatten spendet. Hier gibt es eine Vielzahl an kulinarischen Spezialitäten zu etwas höheren Preisen: unter anderem Schnitzel, rheinische Kartoffelsuppe mit Mettwurst, Pastagerichte, neapolitanische Pinsa und frische Salate. Nur bei schönem Wetter hat die Terrasse geöffnet, das Clostermanns Restaurant bietet sich als Alternative bei Regen an.

Preisauswahl: 0,2 Liter Kölsch vom Fass 2,30 Euro, Eiskaffee sieben Euro, Salate ab 18 Euro, Pinsa 15 Euro, Kalbsschnitzel mit Pommes und Salat 29 Euro.

Öffnungszeiten: bei schönem Wetter Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag und Samstag von 14 bis 21.30 Uhr, an Sonn- und Feiertagen von 12.30 bis 20 Uhr. Mittwoch ist Ruhetag.

Adresse: Heerstraße 2a, 53859 Niederkassel-Uckendorf

Telefon: 02208/94800

Kölsche Klassiker und mehr im Hennefer Wirtshaus

Seit 2007 gibt es das urig-schöne Wirtshaus im ehemaligen Bahnhof mitten in der Hennefer Innenstadt. Neben dem Restaurant gibt es hier zwei Biergärten, insgesamt finden bis zu 470 Personen im Wirtshaus Platz. Zum Bier kann man typisch kölsche Kleinigkeiten, beispielsweise einen Halven Hahn oder frisches Zwiebelmett auf Röggelchen, bestellen. Passend dazu gibt es Klassiker wie Himmel un Äd als Hauptgerichte, außerdem bunte Salate, Flammkuchen, Schnitzel, Burger, Pasta und vieles mehr.

Preisauswahl: 0,2 Liter Kölsch vom Fass für 2,30 Euro, 0,33 Liter Softdrinks für 3,90 Euro, Currywurst (auch vegan) zwölf Euro, Wiener Schnitzel 19,50 Euro, Burger (auch vegan) ab 19,50 Euro, Halver Hahn 8,90 Euro.

Öffnungszeiten: Sonntag bis Donnerstag 12 bis 22 Uhr, Freitag und Samstag 12 bis 24 Uhr

Adresse: Bahnhofstraße 19, 53773 Hennef

Telefon: 02242/8730307

Frühstück im Freien: Biergarten „Zur Siegfähre“ in Troisdorf-Bergheim

Gemütliches Entspannen direkt an der Sieg: Zur Siegfähre in Troisdorf. (Archivbild) Copyright: Quentin Bröhl

Ein Besuch des Biergartens des Restaurants zur Siegfähre gehört für viele Wanderer und Radfahrer zum Ausflug ins Naturschutzgebiet der Siegauen dazu. An Sonn- und Feiertagen öffnet das Restaurant schon für frühe Vögel: Von 9.30 bis 11 Uhr können Gäste hier daußen oder drinnen frühstücken. Dienstag bis Samstag gibt es bereits ab 11.30 Uhr warme Küche. Auf der großen Speisekarte stehen beispielsweise Königsberger Klopse, Himmel un Ääd, Argentinische Steaks, Salate, Spinatknödel und Flammkuchen. Auch zum Kaffee und Kuchen oder für hausgemachte Waffeln lohnt sich die Einkehr.

Preisauswahl: 0,25 Liter Kölsch vom Fass 3,20 Euro, Softdrinks 0,3 Liter 3,80 Euro, Eiskaffee 6,50 Euro, Currywurst 11,90 Euro, Königsberger Klopse 19,90 Euro, Salate ab 15,90 Euro, Spinatknödel 15,90 Euro, Wiener Schnitzel 16,90 Euro.

Öffnungszeiten: Dienstag bis Samstag von 11.30 bis 22 Uhr, Sonntag 9.30 bis 21.30 Uhr.

Adresse: Zur Siegfähre 7, 53844 Troisdorf-Bergheim

Telefon: 0228/475547

Vielseitige Speisen in der Bauernschänke in Ruppichteroth-Bröleck

Die Bauernschänke in Bröleck bietet abwechslungsreche Gerichte. Copyright: Quentin Bröhl

Am Ufer der Bröl, wo Homburger Bröl und Waldbrölbach zusammenfließen, liegt die Bauernschänke mit einem schönen Biergarten. Die Umgebung eignet sich für ausgiebige Spaziergänge oder Fahrradtouren. In der Bauernschänke warten dann vielseitige, üppige Speisen zu einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis, die immer wieder wechseln. Saisonal gibt es aktuell einige Spezialitäten mit frischen Pfifferlingen, zum Beispiel Schnitzel, Bandnudeln oder vegane Pinsa. Für Fans von Süßem gibt es zahlreiche Eis-Spezialitäten oder einen Barranquito, eine kanarische Kaffeespezialität mit Likör. Draußen finden etwa 80 bis 100 Personen Platz, die Gaststätte empfiehlt eine Tischreservierung.

Preisauswahl: 0,2 Kölsch 2,20 Euro, 0,33 Liter alkoholfreies Pils 3,50 Euro, großer Salatteller ab 17,90 Euro, Wiener Schnitzel 17,90 Euro, vegane Pinsa mit Pfifferlingen 19,90 Euro, Apfelstrudel mit Zimteis und Sahne 8,50 Euro.

Öffnungszeiten: Mittwoch bis Samstag von 17 bis 22 Uhr, Küche bis 20.30 Uhr; Sonntag von 15 bis 21 Uhr, Küche 15.30 bis 20 Uhr.

Adresse: Felderhoferbrücke 10, 53809 Ruppichteroth-Bröleck

Telefon: 02295/901528

Leckere Bratkartoffeln in urigem Ambiente: der Dorfkrug in Sankt Augustin

Die Sonne genießen und dazu ein kühles Bier – das ist im Dorfkrug in Sankt Augustin möglich. (Archivbild) Copyright: Quentin Bröhl

Der Dorfkrug in Sankt Augustin ist ein beliebter und familiärer Treffpunkt mit gemütlicher Terrasse. Draußen im Biergarten ist Platz für etwa 40 Personen. In nostalischem Ambiente gibt es hier neben kühlem Bier große Portionen zu fairen Preisen. Die Bratkartoffeln sind eine Spezialität des Hauses, viele Gäste kommen extra ihretwegen hierher. Traditionell werden sie mit Speck gebraten, ihre Zubereitung ist aber auch vegetarisch möglich. Auch die pikant gewürzte Eifeler Sülze wird gern bestellt.

Preisauswahl: 0,2 Liter Kölsch oder Pils für 2,30 Euro, 0,33 Liter alkoholfreies Bier für 3,50 Euro, Bratkartoffeln mit Spiegeleiern und Krautsalat 17,50 Euro, Heringsfilet Hausfrauenart mit Bratkartoffeln oder Kartoffelsalat 19 Euro, zwei halbe Mettbrötchen mit Zwiebeln sieben Euro, Eifeler Sülze mit Bratkartoffeln und Krautsalat 21,50 Euro.

Öffnungszeiten: Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag ab 16.30 Uhr bis 24 Uhr; Samstag und Sonntag ab 17 Uhr bis 24 Uhr.

Adresse: Boelckestraße 20, 53757 Sankt Augustin

Telefon: 02241/202161

Mit Blick auf den Michaelsberg: der Biergarten Kasserolle in Siegburg-Wolsdorf

Auf den Sommer anstoßen – im Biergarten Kasserolle in Siegburg. (Archivbild) Copyright: Quentin Bröhl

Der Biergarten des Hotel-Restaurants „Kasserolle“ bietet eine hervorragende Sicht auf den Michaelsberg und lädt durch seine ruhige Umgebung zum Entspannen, Erholen und Genießen ein. Für besonderes Flair sorgt der Koi-Teich inmitten der begrünten Terrasse. Zu essen gibt es Salate, Suppen und Pastagerichte sowie Biergarten-Klassiker wie Schnitzel, Currywurst und Burger zu fairen Preisen.

Preisauswahl: Kölsch 0,2 Liter 2 Euro, Schorlen und Limonaden 0,33 Liter 3 Euro, Salate ab 8 Euro, Wiener Schnitzel 15 Euro, hausgemachte inderroulade 15 Euro, Omelette 13 Euro.

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 17.30 bis 23.30 Uhr, Reservierungen über 20 Personen oder Buffets für Tagungen auch am Wochenende möglich.

Adresse: Seidenbergstraße 64, 53721 Siegburg-Wolsdorf

Telefon: 02241/62608

Deftige Speisen im Freien: Der Biergarten im Hotel Schützenhof in Eitorf

Der Biergarten im Schützenhof bietet reichlich Platz. (Archivbild) Copyright: Quentin Bröhl

Im Hotel Schützenhof in Eitorf-Alzenbach haben Gäste, die nicht im Hotel übernachten, die Möglichkeit, draußen im Biergarten kühle Getränke und herzhafte Speisen zu genießen. Hier ist Platz für um die 40 Personen, dazu kommen der Innenbereich der Wirtschaft und der Wintergarten. Auf der Menükarte sind zahlreiche deftige Gerichte von Schnitzel bis Burger zu finden. Aktuell gibt es eine zusätzliche Karte mit saisonalen Pfifferlinggerichten.

Preisauswahl: 0,2 Liter Kölsch 2,20 Euro, 0,33 Liter alkoholfreies Pils 3,50 Euro, Tagliatelle mit Rinderfiletstreifen und Pfifferlingen 28 Euro, verschiedene Burger ab 16 Euro, Schnitzel ab 17 Euro, Steaks ab 24 Euro.

Öffnungszeiten: Warme Küche Montag bis Freitag ab 17 bis 21.30 Uhr, Samstag 15 bis 21.30 Uhr, Sonntag und Feiertage 12 bis 21.30 Uhr. Nach Schließen der Küche hat der Biergarten noch länger für kalte Getränke geöffnet.

Adresse: Windecker Straße 2, 53783 Eitorf-Alzenbach

Telefon: 02243/8870

Grüne Oase: der Dattenfelder Hof in Windeck

Genuss im Grünen bietet der Dat­ten­fel­der Hof. (Archivbild) Copyright: Quentin Bröhl

Im Herzen des Windecker Ländchens in unmittelbarer Nähe zur Sieg und zum Natursteig Sieg liegt der Dattenfelder Hof mit Biergarten. Etwa 60 Personen finden hier auf der grünen Wiese Platz, Schirme schützen vor Sonne. Ausflugsziele wie der Siegtal-Dom oder die Burgruine Windeck sind nicht weit entfernt. Bei der Auswahl seiner Speisen achtet das Restaurant auf Regionalität und Bioqualität. Fast immer stehen auch Wildgerichte auf der Speisekarte, je nach Verfügbarkeit beispielsweise Wildgulasch oder Rehbratwurst. Als vegetarische Alternative gibt es verschiedene Rösti-Gerichte.

Preisauswahl: 0,3 Liter Kölsch für 3 Euro, 0,33 Liter alkoholfreies Bier 3,50 Euro, Rösti-Gerichte mit Salat und beispielsweise Camembert ab 17,90, Schnitzel mit Beilagen 21,90 Euro, Wildgerichte 24,90 Euro.

Öffnungszeiten: Küche Montag, Donnerstag und Freitag 17.30 bis 21 Uhr, Samstag 12 bis 14 Uhr und 17.30 bis 21 Uhr, Sonntag von 12 bis 14 Uhr und 17.30 bis 20 Uhr. Für Getränke hat der Biergarten am Wochenende durchgehend geöffnet.

Adresse: Hauptstraße 110, 51570 Windeck-Dattenfeld

Telefon: 02292/2362

Kühles Bier mit Blick auf den Rhein: der Biergarten auf der Grafenwerth

Eine Limo oder ein kühles Bier unter alten Bäumen schlürfen und dabei den vorbeituckernden Rheinfrachtern zusehen: der Biergarten auf Grafenwerth. Copyright: Ralf Klodt

Der Biergarten auf der Bad Honnefer Rheininsel Grafenwerth ist eine Oase im Grünen mit Blick über den Rhein. Auf der Insel können Besucherinnen und Besucher im Schatten alter Kastanien, Pappeln und Weiden kalte Getränke, Flammkuchen, Salate, Grillwürste oder Belgische Pommes genießen.

Preisauswahl: 0,3 Liter Kölsch 3,90 Euro, 0,33 Liter alkoholfreies Bier 3,90 Euro, Salate ab 16 Euro, Flammkuchen ab 14 Euro, kleine Pommes 4,50 Euro, Currywurst mit Brötchen 6 Euro.

Öffnungszeiten: Bei schönem Wetter von Montag bis Samstag von 15 bis 22 Uhr, an Sonn- und Feiertagen von 12 bis 22 Uhr

Adresse: Insel Grafenwerth 2, 53604 Bad Honnef

Im Grünen direkt an der Sieg: der Eitorfer Biergarten

Der Eitorfer Biergarten liegt direkt an der Sieg auf einer großen, grünen Wiese mit alten Bäumen, gleich nebenan gibt es einen Spielplatz. Damit eignet er sich nicht nur für Wanderer und Radfahrer, sondern auch für Familien. In unmittelbarer Nähe geht es zum Natursteig Sieg und zum Sieg-Radweg. Der gemütliche Biergarten eignet sich zum Entspannen bei einem kühlen Bier vom Fass oder klassischer Biergarten-Küche zu günstigen Preisen.

Preisauswahl: 0,3 Liter Bier vom Fass (Paulaner oder Sion Kölsch) für 3 Euro, 0,33 Liter alkoholfreies Pils 3,50 Euro, Wiener Schnitzel mit Pommes und Salat 15 Euro, Currywurst mit Pommes 7,50 Euro, verschiedene Salate für 13 Euro, Wurstsalat Schweizer Art zwölf Euro.

Öffnungszeiten: Dienstag bis Donnerstag von 15 bis 22 Uhr, Freitag 15 bis 23 Uhr, Samstag 12 bis 23 Uhr und Sonntag 12 bis 22 Uhr.

Adresse: Am Eichelkamp 14, 53783 Eitorf

Telefon: 01575/1046679

Diese Auflistung von Biergärten im Rhein-Sieg-Kreis hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Kennen Sie noch einen Biergarten, den wir unbedingt mit aufnehmen sollten? Schreiben Sie uns per E-Mail.

Die Reihenfolge der Biergärten in unserer Auflistung ist willkürlich.