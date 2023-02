Ruppichteroth – In Ruppichteroth ist am Ostersamstag ein Gleitschirmflieger abgestürzt und in einem Baum hängen geblieben. Der Mann hatte großes Glück, er blieb unverletzt. Die Feuerwehr befreite den Mann aus seiner Lage.

Der Flieger im Baum. Copyright: Marius Fuhrmann

Gegen 14.45 Uhr war der 56-jährige mit seinem Gleiter vom Absprungplatz Stachelhardt bei Honscheid gestartet, unter ihm das Siegtal bei Hennef-Bülgenauel. Unter den Augen seiner Begleiter kam der Segelschirm ins Trudeln und stürzte rund 50 Meter tiefer in den steilen Hang. Der Schirm verfing sich in einer Baumkrone. Ersthelfer stiegen zu dem Mann hinab, der augenscheinlich unverletzt war.

Höhenretter der Feuerwehr befreien Mann aus seinen Gurten

Die Begleiter alarmierten die Feuerwehr. Die Löscheinheit aus Winterscheid unter Leitung von Ralf Schneider und die Löscheinheiten aus Hennef-Blankenberg samt der Höhenretter aus Söven eilten zur Absturzstelle. Sie kletterten zunächst zu dem Verunglückten ab. Der 56-jährige saß in mehreren Metern Höhe auf dem Baum fest.

Rettungskräfte vor Ort. Copyright: Marius Fuhrmann

Er wurde gesichert und versuchte zunächst selbstständig, sich aus den Gurten zu befreien, um seinen Gleitschirm nicht noch mehr zu beschädigen. Dies misslang, der Mann musste freigeschnitten werden. Daraufhin ging alles ganz schnell: Unter Begleitung der Höhenretter kletterte er selbstständig an einem Seil nach oben, rund eineinhalb Stunden nach seinem Absturz. Er wurde kurz im Rettungswagen untersucht, konnte aber unverletzt entlassen werden.