Sankt Augustin – Ein Sicherheitsdienst soll für mehr Ruhe im Übergangswohnheim am Schützenweg in Niederpleis sorgen. Die Verwaltung hat dafür zusätzliche 44.000 Euro für November und Dezember beantragt. Am Schützenweg stehen in vier Häusern aktuell 141 Plätze für die Unterbringung geflüchteter oder obdachloser Personen zur Verfügung. Aktuell seien 129 Menschen dort untergebracht, 112 davon aus der Ukraine, heißt es in der Beschlussvorlage zur Dringlichkeitsentscheidung für die Sitzung des Stadtrates.



Zum Jahresende 2021 sei die Unterbringungssituation am Standort Schützenweg entspannt gewesen. Die Situation habe sich nun jedoch verschärft, von Alkohol- und Drogenkonsum sowie aggressivem Verhalten ist die Rede, insbesondere nach Dienstschluss des Hausmeisters um 22 Uhr. Ein Sicherheitsdienst soll zur Lösung von Konflikten und für Zugangskontrollen in Abend- und Nachtstunden zur Verfügung stehen.



Die Verwaltung erwartet, dass sich die Situation im Winter nochmals zuspitzen werde, da sich witterungsbedingt mehr Konflikte in die Gebäude verlagerten und mehr Menschen in den Häusern lebten. Zudem müsse aufgrund der Prognosen der Ministerien davon ausgegangen werden, dass weitere Personen an diesem Standort untergebracht werden müssen.