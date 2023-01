Sankt Augustin – Mit einem Festakt im Ratssaal der Stadt hat die CDU Sankt Augustin am Montag den Tag der Deutschen Einheit begangen. Zahlreiche interessierte Gäste hörten Reden der Politprominenz, in denen ein Bogen zum Krieg in der Ukraine geschlagen wurde.

Neben Bürgermeister Max Leitterstorf war auch Sascha Lienesch anwesend, der den Wahlkreis im Landtag vertritt und Fraktionsvorsitzender der CDU in Sankt Augustin ist.



Auch der Bundestagsabgeordnete Norbert Röttgen sprach zu den Anwesenden.

In ihren Reden erinnerten die Politiker nicht nur an die Jahre der deutschen Teilung, sondern auch daran, warum es gut gewesen sei, bei den jüngsten Wahlen CDU gewählt zu haben.



Festakt der CDU in Sankt Augustin mit Reden zu Energiekrise und Ukraine-Krieg

Sascha Lienesch bedankte sich für seine Wahl zum Landtagsabgeordneten. Max Leittersdorf wies auf die aktuelle Energiekrise hin und unterstrich: „Ich will die ganze Not nicht kleinreden, aber vielleicht schaffen wir es, in ein paar Jahren stolz auf das zu sein, was wir gemeinsam geleistet haben.“

Norbert Röttgen nahm ebenfalls Bezug auf den Krieg in der Ukraine und hob Deutschlands Führungsposition in Europa hervor. Nur Deutschland, das selbst einmal geteilt war, könne politische Akteure wie Polen und Frankreich zusammenbringen, um gegen den russischen Aggressor einzustehen. „Wenn der Krieg Erfolg hat, selbst wenn er nur ein bisschen Erfolg hat, dann wird er zurückkehren nach Europa und nicht mehr weggehen“, warnte er.