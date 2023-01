Sankt Augustin – „Dachstuhlbrand“ lautete das Alarmstichwort für die Sankt Augustiner Feuerwehr am Samstagvormittag. Durch ihr schnelles Eingreifen konnte sie größere Schäden verhindern.

Gegen 10.55 Uhr war ein Brand in einer Zwischendecke des Dachstuhls in einem Reihenhaus an der Keplerstraße in Menden ausgebrochen. Rund 40 Einsatzkräfte der Feuerwehr eilten zum Brandort. Unter Atemschutz bekämpften sie von innen die Flammen und konnten einer Ausbreitung des Feuers zuvorkommen. Jedoch wurde das Dachgeschoss durch den Rauch arg in Mitleidenschaft gezogen und kann vorläufig nicht betreten werden. Nach etwa 45 Minuten war der Einsatz beendet, verletzt wurde niemand. (mfu)

Das könnte Sie auch interessieren:

Real im Huma in Sankt Augustin Anzeige Mitarbeiter fühlen sich hingehalten von Stefan Villinger

200 Liter Anzeige Unbekannter bricht in Kaserne in Sankt Augustin ein und stiehlt Diesel