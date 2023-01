Sankt Augustin – Am 5. Dezember steht beim bundesweiten „Tag des Ehrenamts“ das freiwillige Engagement für die Gesellschaft im Mittelpunkt. Schon jetzt rührten die Stadt und die beiden großen Kirchen im HUMA unter dem Motto „Engagement in Sankt Augustin sichtbar machen!“ die Werbetrommel für den ehrenamtlichen Einsatz für die Gemeinschaft.



Auf einer großen Leinwand konnten Passanten ihre Assoziationen zum Thema Ehrenamt künstlerisch festhalten, auf einer Landkarte markierten zahlreiche bunte Klebezettel, wo im Stadtgebiet überall ehrenamtlich gewirkt wird – ohne Anspruch auf Vollständigkeit.



Funktionierendes Netzwerk



„Allein im Bereich der katholischen Kirche engagieren sich in Sankt Augustin etwa 1500 Menschen regelmäßig ehrenamtlich, viele von ihnen gleich in mehreren Bereichen“, erzählte Hanna Loos für den katholischen Seelsorgebereich. Dazu kommen die Ehrenamtler in den anderen Glaubensgemeinschaften, den Vereinen oder der Freiwilligen Feuerwehr. Wie gut dieses Netzwerk funktioniert, zeigte sich kurz nach dem Ausbruch des Krieges gegen die Ukraine, berichtete die städtische Ehrenamtskoordinatorin Lisa Heinbach: „Innerhalb weniger Tage haben sich bei uns über 200 Menschen gemeldet, die Wohnraum stellten, als Übersetzer für die Geflüchteten bereitstanden oder bei den erforderlichen Behördengängen helfen wollten. Auf diese Helfer greifen wir noch heute zurück.“



Die Anforderungen an das Ehrenamt ändern sich. Heute bringen gestiegene Lebenshaltungskosten neue Herausforderungen für alle mit sich, die mit nur wenig Geld auskommen müssen: „Deshalb freut sich die Tafel über jeden gespendeten Euro und jede helfende Hand“, betonte Lisa Heinbach. Grundsätzlich sei jeder Mensch „ehrenamtstauglich“, sind die Helferinnen überzeugt. Es gelte nur, die passende Nische zu finden, auch abhängig von den persönlichen Interessen und den zeitlichen Möglichkeiten: „Es muss nicht immer unmittelbares soziales Engagement sein. Es gibt auch viele andere Bereiche, zum Beispiel Umwelt- und Naturschutz“, erläuterte Hanna Loos. Viele Vereine freuten sich auch, wenn jemand mit IT-Kenntnissen die Homepage und die Social Media-Kanäle betreut oder als Kassenwart die Finanzen im Blick behält. Während ihres Engagements werden die Helfer von den jeweiligen Organisationen begleitet und betreut. „Ich habe durch mein ehrenamtliches Engagement neue Freunde gefunden und Talente an mir entdeckt, von denen ich vorher nichts wusste“, bekannte Loos.



Kontakt

Wer sich in Sankt Augustin ehrenamtlich engagieren will, kann sich per E-Mail melden.

engagiert@sankt-augustin.de

ehrenamt@katholisch-sankt

-augustin.de

ehrenamt.sanktaugustin@ekir.de

Im HUMA waren etliche Besucher bereit, sich auf das Abenteuer Ehrenamt einzulassen oder sich zumindest auf der Aktionsleinwand zu verewigen. Die so entstandenen Werke werden am Tag des Ehrenamtes am 5. Dezember online vorgestellt. Sie können dann auch im Pop-up-Store „Lebensraum Kirche“ in der ehemaligen Orsay-Filiale im HUMA besichtigt werden.