Nach einem tödlichen Lkw-Unfall auf der A3 bei Siegburg am Mittwoch (25. November) ist die Fahrbahn in beiden Richtungen noch mindestens den Vormittag über komplett gesperrt. Das teilte die Polizei am frühen Morgen mit.

Der Lkw kippte am Mittwochmorgen in einer Baustelle um und blockiert seitdem beide Fahrtrichtungen und alle Fahrstreifen. Die 40-jährige Fahrerin überlebte den Unfall nicht, der 36-jährige Beifahrer wurde schwer verletzt.

Nach tödlichem Lkw-Unfall bei Siegburg: A3 in beiden Richtungen gesperrt

Der Laster habe quer über drei der vier Fahrspuren gelegen, zudem sei Diesel ausgelaufen, wie die Polizei mitteilte. Daher sei die Bergung des Lkw sehr zeitaufwendig, auch die über eine lange Strecke niedergerissene Mittelleitplanke müsse repariert werden. (dpa/red)