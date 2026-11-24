Vorsicht auf der A555: Zwischen Bornheim und Wesseling ist es am Dienstagmittag (24. November) zu einem folgenschweren Unfall gekommen. Die Fahrbahn in Fahrtrichtung Köln musste zunächst komplett gesperrt werden. „Wir sind mit vielen Kräften vor Ort und klären die Situation“, meldete die zuständige Kölner Polizei.

A555: Lkw kracht in Betonschrammwand

Nach derzeitigen Informationen war ein Lkw in Richtung Bonn unterwegs, als er kurz vor 12 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn abkam und die mobile Betonschrammwand durchbrach.

Trümmerteile flogen auf die Gegenfahrbahn Richtung Köln. Dadurch seien auch drei Pkw beschädigt worden, wie Polizeisprecher Carsten Rust erklärte. „Wir haben eine leicht verletzte Person, bei der es sich um den Lkw-Fahrer handelt.“

Stau in beiden Richtungen

Die Vollsperrung Richtung Köln konnte mittlerweile aufgehoben werden. Aktuell ist in beide Fahrtrichtungen jeweils eine Spur frei. Laut WDR-Verkehrslage staut sich der Verkehr Richtung Köln derzeit auf einer Länge von vier Kilometern, in Richtung Bonn beträgt die Staulänge zwei Kilometer.

Die Bergungsarbeiten werden voraussichtlich länger andauern, da wohl auch ein Kran erforderlich ist. (iri)

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