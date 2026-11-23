Im Vergleich zu den ersten „Gen Z“-Protesten Ende Oktober kamen am vergangenen Freitag weitaus weniger Teilnehmer. An Halloween hatten in Köln noch mehrere tausend, überwiegend junge Menschen auf Aufruf der Initiative „Gen Z regelt“ für bessere Bildung, Klimaschutz und mehr Mitsprache demonstriert. Am Abend kippte die Lage: Auf der Domplatte flogen Flaschen und sogar Fahrräder. Schon am Nachmittag setzte die Polizei nach Angriffen auf Einsatzkräfte einen Wasserwerfer ein.

Dass es am Freitag nicht erneut zu Auseinandersetzungen dieser Größenordnung kam, dürfte für die allermeisten Kölnerinnen und Kölner eine gute Nachricht sein. Überhaupt ist das Einsatzkonzept der Polizei weitgehend aufgegangen. Schon bei den ersten Protesten konnten Zustände wie in Frankreich vermieden werden, wo es in mehreren Städten zu einer Welle von Plünderungen und Gewalt kam. Dennoch bleibt ein bitterer Nachgeschmack.

Gewaltbereite Gruppierungen standen im Fokus, nicht die Anliegen der Jungen

Dass am Freitag deutlich weniger junge Menschen für ihre Anliegen auf die Straße gingen, kann nachdenklich stimmen. Und es zeugt auch nicht von gelingender Demokratie, dass in den letzten Wochen vor allem über gewaltbereite Gruppierungen und Polizei diskutiert wurde, während die eigentlichen politischen Anliegen in den Hintergrund traten. Was steht lautstarken, aber gewaltfreien Demonstrationen im Wege, bei denen die Polizei dafür wertgeschätzt wird, dass sie Sicherheit gewährleistet und die Ausübung politischer Grundrechte unterstützt? Da ist zunächst die Zusammensetzung der Proteste.

Unter die friedliche, politisch motivierte Mehrheit mischten sich Ende Oktober auch gewaltbereite Linksextreme, Schaulustige und solche, die ohne politisches Motiv an Gewalt und Plünderungen interessiert waren. Realistisch betrachtet, blieb der Polizei keine Wahl, als sich auf eine mögliche Eskalation vorzubereiten. Daraus erwächst ein Dilemma: Schutzkleidung und Helme, die notwendig sind, um die Einsatzkräfte vor Angriffen zu schützen, lassen die Polizei als anonyme Konfliktpartei erscheinen und erschweren es, den Menschen hinter der Uniform zu sehen.

i Zur Person Clemens Kroneberg, geb. 1980, ist Professor für Soziologie am Department für Soziologie und Sozialpsychologie der Universität zu Köln und Mitglied des Forschungsclusters ECONtribute. Zu seinen Forschungsschwerpunkten zählen ethnische Vielfalt und Integration sowie Kriminalität und Delinquenz, insbesondere von Jugendlichen. (jf)

Das spielt jenen in die Hände, die die Polizei als Aggressor darstellen wollen. Und bei manchen dürfte die Hemmschwelle sinken, selbst Steine zu werfen oder sich zumindest nicht klar von Gewalttätern zu distanzieren. Eine mögliche Gegenmaßnahme wäre der regelmäßige persönliche Kontakt zwischen Jugendlichen und Polizeibeamten, und zwar außerhalb von Konfliktsituationen auf der Straße.

So arbeiten in manchen nordrhein-westfälischen Städten weiterführende Schulen von der Einschulung an mit sogenannten Jugendkontaktbeamten zusammen und bieten so Möglichkeiten zum Beziehungsaufbau in Unterrichtsbesuchen und auf Schulveranstaltungen. Um langfristig Eskalationen wie in Paris vorzubeugen, kommt es jedoch auch auf die Größe der Gruppen an, die solche Demonstrationen für Gewalt und Plünderungen auszunutzen versuchen.

Die Milieus, aus denen sich diese vor allem speisen, sind in Frankreich bedeutend größer. Im Großraum Paris ballt sich Armut in einem Gürtel von Vorstädten. Rund 1,6 Millionen Menschen wohnen dort in staatlich ausgewiesenen Problemvierteln. Dass es bei uns noch nicht so weit ist, verdanken wir auch einem über Jahrzehnte funktionierenden Sozialstaat und den Integrationsleistungen, die von Menschen im Bildungs- und Sozialwesen erbracht werden. Das bringt uns zurück zu den politischen Anliegen von „Gen Z regelt“. Gefordert werden unter anderem mehr Geld für Schulen, Suchthilfe und Psychotherapie.

Einsparungen im Sozialen produzieren langfristig eine höhere Steuerlast

Doch die öffentlichen Kassen stehen unter Spardruck, auch in Köln: Vor einem Jahr verhängte die Stadt eine Haushaltssperre, und der gerade beschlossene Doppelhaushalt kommt nicht ohne Kürzungen bei Vereinen und freien Trägern aus. Wie teuer solche Einsparungen werden können, zeigt eine Studie des Institute for Fiscal Studies aus London. Dort schloss in den 2010er Jahren ein Drittel der Jugendzentren. Jugendliche in den betroffenen Vierteln schnitten danach in den Schulabschlussprüfungen schlechter ab und wurden häufiger straffällig.

Für jedes eingesparte Pfund entstanden dem Steuerzahler fast dreimal so hohe Folgekosten. Infrastrukturpakete über Kürzungen bei Bildung, Sozialem und Gesundheit zu finanzieren, ist kaum im Interesse der Allgemeinheit. Langfristig entsteht so ein zusätzlicher Nährboden für gewaltbereite Milieus. Das bedroht die Lebensqualität mindestens ebenso stark wie marode Brücken und Bahntrassen. Letztlich hängen wirtschaftliche Prosperität und Sicherheit von den Menschen ab, mit denen wir Bahnhöfe und Fußgängerzonen teilen. Die Sicherheit der Stadtgesellschaft wird kurzfristig auf der Domplatte verteidigt. Langfristig aber auch in Schulen, Vereinen und Jugendzentren.