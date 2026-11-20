Herr Kraushaar, Sie kommen aus der Studentenbewegung der 68er und haben einen erheblichen Teil Ihres Lebens der Erforschung von Protestbewegungen gewidmet. Was macht für Sie bis heute die Faszination von Protesten aus?

Nun, ich habe Protestereignisse fast immer spannender gefunden als das, was man gewöhnlich als reguläre Politik in einer parlamentarischen Demokratie erlebt. Wenn ich mir etwa das Hick-Hack um Benzinpreisdeckel, Stromsteuer oder Rentenreform anschaue, ein monatelanges Gerangel, bei dem am Ende nur wenig herauskommt, dann ist das schlicht ermüdend. Proteste, die die politischen Defizite schonungsloser offenlegen, sind dagegen dynamischer und energiegeladener. Weil sie emotionaler konnotiert sind, fühlen sich häufig auch größere Teile einer Generation davon angesprochen.

Dieser Herbst des Aufruhrs beeindruckend, er stellt ein transnationales Ereignis dar. Wenn nicht alles täuscht, dann geht es um eine Erneuerung des Politischen, die offenbar von einer jüngeren Generation angestrebt wird Wolfgang Kraushaar

Das war bei den 68ern so, das ist auch bei der aktuellen Welle der Proteste der Gen Z so: In Kenia und Indien, Bangladesch, Serbien, Frankreich, Italien, Deutschland, Albanien und vielen anderen Ländern gehen junge Menschen auf die Straße, weil sie unzufrieden sind.

Ja, dieser Herbst des Aufruhrs ist in der Tat beeindruckend, er stellt ganz gewiss ein transnationales Ereignis dar. Wenn nicht alles täuscht, dann geht es um eine Erneuerung des Politischen, die offenbar von einer jüngeren Generation angestrebt wird, der man nur zu häufig attestiert hat, dass sie unpolitisch sei. Man darf deshalb nicht in den Fehler verfallen, die aktuellen Proteste wegen gewaltsamer Begleiterscheinungen vor allem negativ zu konnotieren. Ihre Anliegen – Generationengerechtigkeit, Klimaschutz, Minderung der Miet- und Lebenshaltungskosten insgesamt – sind mehr als nur nachvollziehbar.

Die Krawalle mit vielen Verletzten in Frankreich haben es wohl unvermeidlich gemacht, dass die Kundgebungen in Deutschland streng beobachtet werden – auch in Frankfurt und in Köln ist es zu Gewaltausbrüchen gekommen.

Das ist unbestreitbar. Diese sind jedoch nicht einfach vom Himmel gefallen. Ich halte es deshalb für falsch, darauf generalisierend mit möglichst einfachen Antworten reagieren zu wollen. Das führt nur zu häufig zu einem Populismus von offizieller Seite. Wenn etwa Innenminister Dobrindt meint, von „migrantischen Chaoten“ sprechen zu können, dann bedient er damit zugleich auch ein weit verbreitetes Klischee. Dem scheint mir ein insgeheim nationalistisches Stereotyp zugrunde zu liegen, demzufolge Ausschreitungen und Gewaltausbrüche eigentlich nur von Flüchtlingen eingeschleppt worden sein könnten.

In Frankfurt kam es am 31. Oktober zu Plünderungen. Der Oberbürgermeister beschuldigte Jugendliche aus dem migrantischen Milieu. Wissenschaftler Kraushaar hält die Zuschreibung für problematisch. Copyright: Florian Wiegand/dpa

In Frankfurt hat auch der Oberbürgermeister gesagt, es gebe Hinweise, dass die Gewalt von migrantischen Jugendlichen ausgegangen sei.

Hinweise sind aber noch keine Beweise, vor allem keine, die sich flugs zu einem Gesamtbild hochrechnen lassen. In Frankfurt verfügen ja unter den jungen Erwachsenen der 18- bis 25-Jährigen rund 70 Prozent über eine Migrationsgeschichte. Das sind also mehr als zwei Drittel der jungen Menschen. Und die sollen nun auf einen Schlag als potenzielle Gewalttäter abgestempelt werden? Dem so begegnen zu wollen, halte ich für sehr problematisch.

Mangelndes Vertrauen in die politischen Eliten scheint mir der zentrale Schlüssel zum Verständnis der aktuellen Proteste zu sein – sei es in Indien oder Albanien, in Frankreich, Serbien oder auch in Deutschland Wolfgang Kraushaar, Protestforscher

Der Eindruck, dass die Jugend sich eher zu Parteien am ganz rechten und ganz linken Rand hingezogen fühlt, ist nicht von der Hand zu weisen, der bestätigt sich in Wahlergebnissen. Was zeigt sich daran?

Vor allem eine große Frustration und ein Misstrauen gegenüber denjenigen, die das politische Heft in der Hand halten. Das gilt nicht nur für Deutschland, sondern auch für viele andere Länder Europas, vielleicht sogar erheblicher Teile des Globus. Der Soziologe Georg Simmel schrieb schon 1908, dass das Vertrauen eine der wichtigsten Kräfte sei, die für den Zusammenhalt der Gesellschaft sorge. Mangelndes Vertrauen in die politischen Eliten scheint mir der zentrale Schlüssel zum Verständnis der aktuellen Proteste zu sein – sei es in Indien oder Albanien, in Frankreich, Serbien oder auch in Deutschland. Richard Sennett hat in den 1980er Jahren konstatiert, dass es sehr viel Zeit brauche, um ein einmal verloren gegangenes Vertrauen wiederherzustellen. Wir erleben nun im deutschen Parteienspektrum etwas, was lange Zeit für unmöglich gehalten worden war: dass unter jungen Leuten auf der einen Seite die eigentlich totgesagte Linkspartei einen enormen Zulauf erfährt, und auf der anderen Seite die AfD.

Politologe Wolfgang Kraushaar ist der wohl bekannteste deutsche Protestforscher. Copyright: Studioline

Sie sprechen lieber von Radikalismus als von Extremismus. Warum?

Der Begriff Extremismus setzt ja voraus, dass es eine Art Mitte gebe und Ränder, die von den Extremen beider Seiten her aufgeladen worden seien. Dieses Bild entspricht jedoch nicht den tatsächlichen Prozessen. Auch die AfD ist am stärksten aus einer Erosion von Mitte-Parteien entstanden, vor allem aus der CDU. Ursprünglich war in den Behörden der alten Bundesrepublik dem Begriff Radikalismus der Vorzug gegeben worden. Das hat sich unter FDP-Innenminister Werner Maihofer 1974 geändert, weil er der Überzeugung war, dass der Begriff Radikalismus nicht eindeutig genug negativ sei, anders als der des Extremismus. Ich halte das für einen terminologischen Fehler. Extremismus ist ein rein statischer Begriff, beim Radikalismus ist das ganz anders – der ist von dynamischer Natur. Kein Mensch spricht von „Extremisierung“, stattdessen spricht man durchweg von Radikalisierung. Dem Begriff der Radikalität ist allerdings eine gewisse Ambivalenz eingeschrieben – die es jedoch auch braucht, um Entwicklungen besser verstehen und auch genauer analysieren zu können.

Für die Wissenschaft mag das trennschärfer sein, andererseits wird der Begriff der Radikalität auch von der AfD stark vereinnahmt und positiv besetzt. Das macht es für den öffentlichen Gebrauch schwierig – ähnlich wie zum Beispiel beim Querdenker-Begriff, oder?

Vorsicht ist jedenfalls auch in dieser Hinsicht geboten. Das toxische Gemisch hat sich in der Querdenkerbewegung deutlich gezeigt – samt einer pauschalen Infragestellung von Institutionen. Am meisten hat davon die AfD profitiert. Die Entwicklungsdynamik der AfD lässt sich aber nur begreifen im Sinne einer Mischung von rechtspopulistischen und rechtsextremen Elementen. Auch Frau Weidel halte ich nicht für eine klassische Rechtsextreme, allerdings für eine radikale Neoliberale, die mit ihrem schier grenzenlosen Opportunismus der nationalvölkischen Rechten in ihrer eigenen Partei erst so richtig den Weg geebnet hat. Insofern geht es bei der AfD auch um Dynamiken, die sich als Radikalisierungsprozesse begreifen lassen.

In Indien löste ein satirischer Post eine riesige Jugendbewegung aus, weil viele Uni-Absolventen keinen Job finden

Vertrauensverlust ist ein Auslöser für Proteste über Länder hinweg. Schauen wir zum Beispiel nach Indien, wo es eine der größten aktuellen Jugendbewegungen gibt, die ein indischer Student aus Boston mit einem satirischen Post auf Social Media ausgelöst hat.

Die sogenannte Kakerlakenbewegung ist ja dadurch ausgelöst worden, dass Indiens Oberster Richter im Frühjahr junge Arbeitslose als „Kakerlaken“ denunziert hat. Daraufhin hat sich die Cockroach-Jenta-Party entwickelt, mit ihrem selbstironischen Slogan: „Wir sind alle Kakerlaken.“ Auf Instagram hat diese Partei dann innerhalb kurzer Zeit 23 Millionen Follower gewonnen.

Der Grund für den großen Erfolg der Initiative lag auch darin, dass viele gut ausgebildete Inder keinen Job bekommen.

In Indien finden offiziell 93 Prozent der Universitätsabsolventen im ersten Jahr nach ihrem Qualifikationserwerb auf dem Arbeitsmarkt keine Stelle. In China ist das sehr ähnlich. Das ist extrem beunruhigend. Schließlich sprechen wir von den beiden bevölkerungsreichsten Ländern der Welt. Allem Anschein nach sind das aber keine Ausnahmen. Wir scheinen es vielmehr weltweit mit einer strukturellen Dysfunktion zwischen Ausbildung und Qualifikationserwerb auf der einen und mangelnder Absorption der Qualifizierten durch den Arbeitsmarkt auf der anderen Seite zu tun zu haben.

Das ist auch in vielen Ländern Afrikas und Südamerikas der Fall – und zum Teil auch schon in Europa, oder?

Die Weltbank hat prognostiziert, dass in einem Jahrzehnt – von 2025 bis 2035 – etwa 1,2 Milliarden junge Menschen das erwerbsfähige Alter erreichen, im selben Zeitraum aber nur 400 Millionen zusätzliche Arbeitsplätze entstehen werden. Das heißt: Wir erleben eine riesige, offenbar weiter zunehmende Diskrepanz. Nur ein Drittel der jungen Menschen wird womöglich einen Arbeitsplatz finden. Dadurch scheinen neue Aufstände und Proteste regelrecht vorprogrammiert zu sein.

Sie haben bereits im Jahr 2012 ein Buch mit dem Titel „Der Aufruhr der Ausgebildeten“ herausgebracht – das kürzlich in Indien auch auf Englisch erschienen ist. Weil es so aktuell ist?

In meinem Buch „Revolt of the Educated“ geht es ebenfalls um das Missverhältnis zwischen vielen akademisch ausgebildeten Menschen und einem enormen Mangel an Arbeitsplätzen für diese Qualifizierten. Das war eine der Hauptursachen dafür, dass es in Nordafrika zur Arabellion gekommen ist. Das ist nun also in Indien und China wieder hochaktuell. Auch dort haben wir es mit Abermillionen hervorragend qualifizierter Menschen zu tun, von denen aber nur eine Minderheit einen angemessenen Job zu finden in der Lage ist.

Die deutschen Proteste sind jedoch längst noch nicht mit denen in Frankreich zu vergleichen – und ich glaube auch nicht, dass sie in absehbarer Zeit in diese Dimensionen vordringen werden Wolfgang Kraushaar

Würden Sie die Gen-Z-Proteste schon als Bewegung bezeichnen? In Deutschland scheint der Widerstand noch nicht verstetigt zu sein, er hat auch noch nicht zu Kundgebungen mit Hunderttausenden Menschen geführt.

Bei der Generation Z würde ich zumindest hierzulande die Skepsis teilen, ob sich das bereits einer eigenen Bewegungsformation zuordnen lässt. Ansätze sind gewiss vorhanden, vor allem die Proteste gegen die Wiedereinführung der Wehrpflicht erscheinen relativ stabil und weiter ausbaufähig zu sein. Die deutschen Proteste sind jedoch längst noch nicht mit denen in Frankreich zu vergleichen – und ich glaube auch nicht, dass sie in absehbarer Zeit in diese Dimensionen vordringen werden. Am 17. Oktober hat es die dramatischen Bilder vom brennenden Rathaus von Limoges gegeben. Das Rathaus stellt ja die Verkörperung kommunaler Institutionen dar. Das ist nicht nur die aberwitzige Aktion eines mutmaßlichen Linksradikalen gewesen, sondern zugleich auch Ausdruck eines tiefen Misstrauens gegenüber Institutionen. Die junge Generation fühlt sich in der zu Ende gehenden Amtszeit ihres Präsidenten Emmanuel Macron offenbar völlig im Stich gelassen.

Frankreich hat auch eine konfrontativere Protest- und Streikkultur als Deutschland, oder?

Dort haben wir es bezeichnenderweise gerade wieder einmal mit einem Generalstreik zu tun. In der Geschichte der Bundesrepublik hat es dagegen keinen einzigen Generalstreik gegeben, lediglich im November 1948 hatte es einen in der britischen und der amerikanischen Besatzungszone gegeben, der sogenannten Bizone, also auch im heutigen NRW, wegen überhöhter Preise und schlechter Versorgungslage. In Frankreich gab es nach 1945 sieben große Generalstreiks – einer der berühmtesten war der im Mai 1968, der aus einer Studentenbewegung hervorging und beinahe zum Sturz des Regimes de Gaulle geführt hätte.

Der Gewaltbegriff ist in Frankreich positiver besetzt als in Deutschland. Den Grund darin sieht Kraushaar in der Französischen Revolution

Woran liegt es, dass die Proteste in Frankreich aktuell größer, aber auch gewaltvoller sind als in Deutschland?

Das liegt auch an einer völlig anderen Tradition. Das Selbstverständnis der französischen Nation ist schließlich eng mit einem positiv konnotierten Gewaltbegriff verbunden. Das hat mit dem Sturm auf die Bastille und der französischen Revolution von 1789 zu tun. Entscheidend war, dass der Gewaltausbruch gegen das absolutistische Regime zur modernen Demokratie und damit zur französischen Nation geführt hat. In Deutschland ist es genau umgekehrt: Die politische Gewalt ist hierzulande völlig diskreditiert, weil sie in erster Linie als Ausdruck diktatorischer und rassistischer Verhältnisse wahrgenommen wird, wie sie zum Nationalsozialismus und dem NS-Staat geführt haben. Daraus resultiert in ihrer Tiefendimension auch eine erheblich andere Wahrnehmung von Protestbewegungen.

Daniel Cohn-Bendit war eine der charismatischen Führungsfiguren der französischen Studentenbewegung, in Deutschland war das Rudi Dutschke. Es gab bei Fridays for Future Greta Thunberg. In Indien gibt es gerade den Studenten Abhijeet Dipke, der von Hunderttausenden verehrt wird. In Deutschland gibt es keine bekannte Figur an der Spitze von Gen Z. Ist das ein Nachteil?

Zumindest auf den ersten Blick scheint das ein großes Manko zu sein. Es braucht Gesichter, um Inhalte und Ziele vertrauenswürdig zu repräsentieren. Das Problem hatte auch schon die Occupy-Bewegung, die die Etablierung von Führungsfiguren abgelehnt hat. Dem wohnt aber auch eine grundsätzliche Ambivalenz inne: Denn man ist dann immer auch abhängig von den Marotten einer Führungsfigur – das hat man zuletzt bei Fridays for Future gesehen. Greta Thunberg war zur Ikone geworden, weil sie als Schülerin mit 15 Jahren eine weltweite Bewegung auszulösen vermochte. Als sie sich dann in zweifelhafter Art einseitig auf die Seite der Palästinenser geschlagen hat, zeigte sich, wie problematisch das sein konnte.

Bräuchte es aus Ihrer Sicht heute wieder einen „Marsch durch die Institutionen“, von denen die 68er sprachen, um die Politik zu erneuern?

Womöglich bräuchte es den. Übertragen auf die jetzige Generation kann ich einen solchen Willen dazu aber nicht erkennen: Es würde eine ganz andere Intensität und Nachhaltigkeit des Protests an Schulen und Universitäten benötigen. Da fehlt es an Organisation, Durchschlagskraft und Durchdringung. Es gibt auch keine Partei, die einen solchen Input von der Straße aufnehmen würde.

Die Deutsche Bahn etwa ist komplett heruntergewirtschaftet worden. Als institutionelles Gefüge müsste sie eigentlich grundlegend neu auf die Beine gestellt werden – und zwar als staatliches Unternehmen Wolfgang Kraushaar

Größere Erfolge sind also für die aktuellen Gen-Z-Proteste nicht in Sicht?

Ich sehe das jedenfalls nicht. Obwohl ich mir einen lauteren, mutigeren Protest wünschen würde. Denn ich denke, dass die Politik dem Anliegen der jüngeren Generation nicht gerecht wird. Die Regierenden orientieren sich stärker an den Wählerinnen und Wählern, die ihre Wiederwahlchancen erhöhen, also an den Älteren. Gerade, weil sich der Zukunftshorizont durch die vielen Großkrisen extrem verdüstert hat und die Künstliche Intelligenz den Fortbestand vieler Berufe infrage stellt, benötigt die junge, stark verunsicherte Generation eine stärkere Lobby. Solange das aber nicht geschieht, sollten die Jungen für ihre Forderungen vehementer demonstrieren.

Sie haben schon bei Fridays for Future gesagt, dass hinter den Protesten eigentlich die Systemfrage stehe: Eine von Banken dominierte Welt werde nicht auf Nachhaltigkeit umschwenken. Sehen Sie das jetzt wieder: einer inzwischen von Tech-Oligarchen dominierten Welt ist die Demokratie lästig, das geben die Mächtigen wie Peter Thiel oder Elon Musk offen zu verstehen. Müsste sich der Protest eigentlich gegen Big Tech richten, an dessen Nabel fast alle hängen?

Die Macht der Tech-Konzerne und die Entwicklungen durch eine kaum zu regulierende KI sind gewiss das dominierende Thema der Gegenwart – und das wird vermutlich noch weiter zunehmen. Selbst die Agentur für Arbeit prognostiziert wegen der KI für die kommenden Jahre in Deutschland einen Verlust von 800.000 Jobs. Die Digitalbranche geht ja im Silicon Valley so weit, dass sie am liebsten einen Neoliberalismus ganz ohne Staat haben würde. Keine Frage, da müssen die Demokratien dringend gegensteuern. Im Zuge der Durchsetzung einer neoliberalen Ökonomie durch Ronald Reagan und Margret Thatcher sind auch in Deutschland ab 1994 große Teile des Systems teil- oder ganz privatisiert wurden: im Gesundheitssektor, der Post und der Bahn. Das liegt nun schon mehr als drei Jahrzehnte zurück. Und ein großer Teil der Gesellschaft hat dafür bitter bezahlen müssen. Die Deutsche Bahn etwa ist komplett heruntergewirtschaftet worden. Als institutionelles Gefüge müsste sie eigentlich grundlegend neu auf die Beine gestellt werden – und zwar als staatliches Unternehmen. Dafür mangelt es aber auch in dieser Hinsicht eindeutig an dem dafür nötigen politischen Willen.