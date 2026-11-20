Mit 20 Jahren wurde ich für die Kommunalwahl in Köln aufgestellt, mit 21 in den Kölner Stadtrat gewählt. Heute bin ich mit 22 das jüngste Ratsmitglied in Köln und größtenteils von Menschen umgeben, die nicht Teil meiner Generation sind.

In einigen Parteien haben sich die Gesichter seit 15 Jahren nicht verändert. Diese Tatsache spricht natürlich für einen gewissen Erfahrungswert, sie zeigt aber auch, dass die jüngeren Generationen selten in der ersten Reihe stehen. Für mich fühlt sich das oft nach fehlendem Vertrauen in unsere Generation an.

Wer sich politisierte und engagierte Jugendliche wünscht, muss auch bereit sein, ihre Stimmen ernst zu nehmen und sie als gleichwertige Diskussionsteilnehmende zu betrachten. Wer die Demokratie stärken will, muss die nächste Generation nicht nur mitreden lassen, sondern sie auch ermutigen, Verantwortung zu übernehmen. Wie viel eine solche Ermutigung ausmachen kann, habe ich selbst erlebt.

Viele Themen fremd für junge Menschen

Vor der Aufstellung für die Kommunalwahl wurde ich von vielen Menschen in meiner Partei angesprochen. Sie fragten explizit, ob ich mir vorstellen kann, zu kandidieren, und erklärten, dass sie mir das Amt zutrauen würden. In den Jahren davor hatte ich bereits Rathausluft geschnuppert und durfte in Ausschüssen mitwirken. Das Tagesgeschäft war mir bekannt. Und trotzdem: Wäre ich nicht in dieser Form bestärkt worden, hätte ich vielleicht aus Mangel an Mut nicht kandidiert.

Ich denke, es geht vielen jungen Menschen so. Die Themen, die seit Jahren diskutiert werden, sind einem fremd. Wir waren nun mal nicht dabei, als sich die Ausschüsse 2008 mit einem wichtigen Bauprojekt beschäftigten, sondern bauten stolz die neueste Sandburg auf dem nächsten Spielplatz. Das Gefühl, deshalb grundsätzlich weniger zu verstehen, nicht den Durchblick zu haben und von Älteren erst mal alles erklärt bekommen zu müssen, setzt sich fest.

Aber wir sind mit Zielen und Visionen in die Politik gegangen. Wir eignen uns die Kenntnisse an, die uns fehlen, und blicken oft durch eine weniger verstaubte Brille auf die Probleme in unserer Stadt. Ich halte diese Kompetenz für wertvoll und für genau das, was Politik gerade braucht. Die aktuellen Herausforderungen zeigen uns, dass es nicht so weitergehen kann wie bisher. Wir brauchen neue Ideen und Perspektiven.

Ob diese Perspektiven im Ratssaal auch gehört werden, ist eine andere Frage. Inzwischen ist das erste Jahr dieser Ratsperiode vorbei. Ich habe regelmäßig Reden in Ratssitzungen gehalten: zum Taxitarif, zum geplanten Suchthilfezentrum und zuletzt zu den Demonstrationen der Generation Z. Mein erster Eindruck ist geblieben: Wenn Frauen sprechen, wird es lauter im Raum. Dieses Muster zeigt sich besonders bei jüngeren Frauen. Es beginnen Parallelgespräche und sie werden von den anderen Ratsmitgliedern häufiger unterbrochen.

Unkonstruktive Kommentare von älteren Kollegen

Das war auch der Fall bei meiner letzten Rede, die mir sehr am Herzen lag. Denn sowohl in den Medien als auch in der Politik erhielten die tatsächlichen Anliegen junger Menschen deutlich weniger Aufmerksamkeit als die Unruhen. Die Generation Z geht demonstrieren, um sich für ihre persönliche und die Zukunft des Landes einzusetzen. In den Schlagzeilen fand man Begriffe wie „Randale“ und „Gewaltexzesse“ aber deutlich häufiger als Ideen für eine Bildungsreform.

Für meine Rede im Rat gab es einerseits starken Zuspruch und Applaus, andererseits auch Zwischenrufe und entnervte Gesichtsausdrücke. Unkonstruktive Kommentare kommen oft von älteren Kollegen, die die Welt außerhalb des Rathauses nicht mehr zu kennen scheinen. Die Politik, ob auf Kommunal-, Landes- oder Bundesebene, ist eine Filterblase, die sich ständig um sich selbst dreht. Dabei ist es kaum vermeidbar, sich zunehmend vom realen Leben vieler Menschen zu distanzieren. Darin sehe ich die Hauptursache dafür, dass sich viele Menschen meiner Generation nicht ausreichend repräsentiert und gehört fühlen. Ich bin es leid, dass uns unsere Wut abgesprochen wird, und das ausgerechnet von denen, die seit Jahrzehnten die Verantwortung tragen.

Wir verdienen eine Politik, die unsere Zukunft nicht für schnelles Geld oder mächtige Lobbys verkauft.

Genau deshalb sitze ich im Rat. Wir alle tun das ehrenamtlich. In meinem „echten Leben“ studiere ich Sozialwissenschaften an der Universität zu Köln. Das Ratspensum, besonders in Sitzungswochen, hat immer auch Einfluss auf mein Studium. Haushaltsentwürfe fallen in meine Klausurenphase, Fraktionssitzungen in meine Statistik-Vorlesung. Ich werde meinen Bachelor nicht in der Regelstudienzeit schaffen. Doch die Arbeit für diese Stadt ist mir wichtig.

Täglich lerne ich neue Organisationen, Träger, Ehrenamtlerinnen und Ehrenamtler kennen, die großartige Arbeit leisten. Gerade außerhalb der Politikszene entdecke ich immer mehr Vorbilder, deren Arbeit mich inspiriert. Bei ihnen merke ich, dass man nicht seit 15 Jahren dabei sein muss, um etwas zu bewegen. So wünsche ich mir auch die Politik: als einen Ort, an dem man voneinander lernt, egal wie alt man ist.

Über die Autorin

Helena Woll, 22 Jahre alt, sitzt seit September 2025 für Volt im Rat der Stadt Köln, jüngstes Ratsmitglied, geboren und aufgewachsen in Bergisch Gladbach, studiert Sozialwissenschaften an der Universität zu Köln.