Am Sonntagabend diskutierte Caren Miosga mit ihren Gästen über die Jugendproteste in Deutschland und Europa. Im Zentrum dieser Diskussion: die Generation Z. Das sind Menschen, die in etwa zwischen 1997 und 2012 geboren wurden. Und die sind sauer. Sie sind mit ihrer Lebenssituation nicht zufrieden. Die aktuelle Bildungskrise nervt sie, hohe Lebenshaltungskosten und Mieten, und dann kommt noch die Angst vor der Einführung einer Wehrpflicht dazu. Die Organisation „gen-Z regelt“ und andere Gruppen haben deswegen vor gut zwei Wochen zu Protestdemonstrationen aufgerufen, an denen deutschlandweit über 100.000 Jugendliche und junge Erwachsene teilnahmen. Auch an diesem Wochenende fanden Demos statt, mit deutlich weniger Teilnehmern. Für Freitag hat die Bewegung allerdings zu weiteren Protesten aufgerufen. Daran wollen auch andere junge Initiativen wie „Fridays for Future“ teilnehmen. Am Freitag ist der UN-Tag der Kinderrechte.

Caren Miosga diskutierte mit ihren Gästen, darunter Grünen-Politiker Winfried Kretschmann, über die landesweiten Proteste der Gen Z. (Bild: ARD / Claudius Pflug) Copyright: ARD / Claudius Pflug

Juso-Chef Philipp Türmer kann die Proteste der jungen Leute gut verstehen. Er ist vor allem über die Situation im Bildungsbereich verärgert: „Ich bin kurz nach dem ersten Pisaschock eingeschult worden. Und jetzt hatten wir im letzten Jahr den nächsten Pisaschock. Und in der Zwischenzeit wurden all die Probleme, die ich damals schon in der Schule miterlebt habe, nicht gelöst, sondern sie wurden noch schlimmer. Und das, obwohl diese Probleme seit Jahren bekannt sind.“

Kretschmann: „Wenn man erwachsen ist, ist Freiheit mit Verantwortung verbunden“

Philipp Türmer äußerte Verständnis für die Gen Z - und wies daraufhin, dass eine Wiedereinführung der Wehrpflicht aktuell nicht wahrscheinlich sei. (Bild: ARD / Claudius Pflug) Copyright: ARD / Claudius Pflug

Kretschmann hat zumindest Verständnis für die Jugendproteste. „Solch ein Prozess, der sich mit der Zukunft beschäftigt, wer soll den denn sonst machen, wenn nicht Jugendliche? Und wenn man jung ist, dann hat man zur Freiheit ein etwas anarchisches Verhältnis. Wenn man erwachsen ist, dann ist Freiheit mit Verantwortung verbunden. Das ist einfach ein Aspekt der Lebenserfahrung. Das Entscheidende ist: Wir müssen mit diesen jungen Menschen diskutieren“, so der 78-jährige Grünen-Politiker. Vor allem über die Wehrpflicht. Falsch sei, wenn Jugendliche sagen würden, sie sollten Krieg führen für Erwachsene. „Nein“, sagt Kretschmann, „Das machen sie für sich selber.“ Türmer weist darauf hin, dass die Wiedereinführung der Wehrpflicht wahrscheinlich gar nicht zur Debatte stehe.

Ein wichtiges Problem für die jungen Menschen ist auch ihre Wohnsituation. So kann in Berlin ein 10 Quadratmeter großes WG-Zimmer um die 500 Euro kosten, in München bis zu 850. Dieses Problem zu lösen, sei sehr kompliziert, gibt Kretschmann zu. Deswegen tue sich die Politik damit sehr schwer. „Man muss da an sehr vielen Schrauben drehen, und es geht nicht so schnell. Aber da verstehe ich den Protest der jungen Leute vollkommen. Das geht einfach nicht. Da muss man alle Instrumente nützen, die möglich sind und funktionieren und nicht dysfunktionale Vorschläge machen, wo sich die Idee an der Wirklichkeit blamiert wie jetzt Vergesellschaftung da in Berlin für Geld, das der Senat natürlich gar nicht hat, sondern überlegen, was sind realistische Schritte, um da hinzukommen.“ Eine Möglichkeit wäre laut Kretschmann, preiswerter zu bauen.

Der Grünen-Politiker Winfried Kretschmann unterstützt Forderungen von Mercedes-Benz, nach denen Arbeitnehmer ohne Lohnausgleich mehr arbeiten sollen. (Bild: ARD / Claudius Pflug) Copyright: ARD / Claudius Pflug

Abseits der Jugendproteste positionierte sich Winfried Kretschmann auf der Seite der Automobilindustrie statt auf der ihrer Arbeitnehmer. Der Grünen-Politiker unterstützt die Forderung von Autobauer Mercedes-Benz nach längeren Arbeitszeiten ohne Lohnausgleich. Die 35-Stunden-Woche sei nicht mehr zeitgemäß, sagt er. Die könne man „dann machen bei vollem Lohnausgleich, wenn man einfach besser ist als andere. Dann kann man sich das erlauben.“

Kretschmann: Eine Stunde Mehrarbeit am Tag ist geringste Zumutung für Mercedes-Mitarbeiter

„Aber wenn die Zeiten vorbei sind, ist das natürlich aus der Zeit gefallen. Wie soll denn das klappen, wenn die Kosten woanders dramatisch niedriger sind und die Chinesen sechs Tage in der Woche zehn Stunden arbeiten, aber technologisch auf einem ähnlichen Niveau sind wie wir? Dann funktioniert das einfach nicht mehr, und da müssen sich die Tarifparteien jetzt beharken und gucken, wie sie da zu Lösungen kommen, die alle akzeptieren können.“ Eine Stunde Mehrarbeit am Tag sei die geringste Zumutung für die Beschäftigten, so Kretschmann.

Im aktuellen Tarifstreit mit Betriebsrat und IG Metall prüft der Automobilbauer laut dessen Personalvorständin Britta Seeger jetzt Standortschließungen. Außerdem wurde ein Investitionsstopp beschlossen. Der Konzern betreibt insgesamt ein Dutzend Produktionsstandorte in Deutschland. Wegen des Gewinneinbruchs im Autobereich fordert Mercedes, dass die Beschäftigten länger arbeiten sollen. Im Gespräch ist eine Arbeitszeiterhöhung von 35 auf 40 Wochenstunden. Die 35-Stunden-Woche ist für die IG Metall aber eine rote Linie. Sie ist für die Gewerkschaft eine zentrale Errungenschaft. Doch die Personalvorständin des Unternehmens sieht es genauso wie Kretschmann: Die Bedingungen, unter denen die Arbeitszeitverkürzung seinerzeit vereinbart worden seien, gebe es nicht mehr, sagt sie laut der Nachrichtenagentur Reuters in einem internen Interview.

Zumindest was die Diskussion um die Jugendproteste angeht, scheinen sowohl Moderatorin Caren Miosga als auch Hauptgast Winfried Kretschmann ein wenig überfordert. Schnelle Lösungen wird es nicht geben. Immerhin erkennt Türmer an: Die „Anliegen der Schüler“ müsse man sehr ernst nehmen. Immerhin. (tsch)