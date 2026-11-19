Ich bin Jahrgang 1999. Damit gehöre ich zur Generation Z. Zu jener Generation also, die Ende Oktober ihren Frust auf die Straße getragen hat und die nun wieder auf die Straße gehen möchte, auch in Köln. Weil die Politik meiner Generation die Hoffnung nimmt und die Zukunft verbaut.

Vermutlich haben Sie Bilder der Ausschreitungen gesehen, und davon distanziere ich mich auch direkt zu Beginn. Wer andere Menschen gefährdet oder Sachen mutwillig zerstört, schadet selbstverständlich dem Anliegen einer ansonsten friedlichen Demonstration. Was ich mir allerdings wünsche, ist, dass wir alle gemeinsam mal den Blick über diese Bilder hinaus richten.

Denn die meisten Menschen, die auf der Straße waren, haben sich lediglich für ein besseres Leben für uns alle eingesetzt. Egal ob explodierende Preise, spätere Rente, längere Arbeitszeit, ein unbewohnbarer Planet, oder gar Krieg. Diese Probleme gehen uns alle etwas an. Deshalb sollte man erst einmal die Anliegen der Demonstration ernst nehmen.

Am Thema vorbei, Herr Dobrindt

Dass Bundesinnenminister Alexander Dobrindt die Krawalle im Oktober nutzte, um gegen „migrantisches Milieu“ und „linksradikale Gruppen“ zu hetzen, ist einfach zu pauschal und vereinfachend. Ich möchte niemanden in Schutz nehmen, der am Halloween-Wochenende diesen wichtigen Protesten mit Plünderungen oder Gewalt geschadet hat. Das ist insgesamt auch nicht, wofür meine Generation steht. Aber genau darauf hat jemand wie Dobrindt vielleicht nur gewartet.

Denn ganz ehrlich? Für die Bundesregierung ist das womöglich sogar ein willkommener Nebeneffekt. Jetzt muss sie nichts am Status Quo ändern, kann die Schuld auf die teilweise noch jugendlichen Demonstrierenden abwälzen. Viele der Demonstrierenden berichten von unverhältnismäßiger Polizeigewalt, sogar ein WDR-Reporter erhebt Vorwürfe. Aber jetzt muss man weder die angeprangerte Polizeigewalt, noch die eigene Politik hinterfragen. Was mir dort fehlt, ist die Einordnung und die Verhältnismäßigkeit.

Die Teilnehmenden demonstrierten nach eigenen Angaben für „Bildung, Gesundheit, Klimaschutz und ein bezahlbares Leben, gegen die Wehrpflicht und gegen einen Sparkurs auf unserem Rücken“ in Köln. (Archivbild) Copyright: Martina Goyert

Die Proteste haben eine absolut notwendige Daseinsberechtigung. Wohnen wird vom Grundrecht teilweise zum Luxusgut, Arbeit garantiert kein gutes Auskommen mehr, von der Rente ganz zu schweigen. Zudem bedroht der Klimawandel zunehmend die Lebensgrundlage von uns allen. Und dann ist da noch die Angst vor Krieg. Und meine Generation bekommt in diesen Zeiten eine neue Wehrpflicht aufgebrummt. Weil wir die Probleme bekämpfen sollen, die wir niemals haben wollten.

Während die Politik in Berlin ihren Blick verstärkt auf ganz andere Interessen richtet. Energiekonzerne und Rüstungsunternehmen zum Beispiel profitieren enorm von der aktuell unübersichtlichen Weltlage. Und für Aufrüstung sind natürlich Milliarden da. Aber die alleinerziehende Mutter beispielsweise, die teilweise gar nicht arbeiten kann, oder auch erst gar keinen Job bekommt? Der werden die letzten Cents finanzieller Hilfe noch gestrichen.

99 Prozent der Bevölkerung sitzen im selben Boot

In wessen Interesse wird denn gerade Politik gemacht? Weder im Interesse der Rentnerin, des alleinerziehenden Vaters, der Pflegekraft im Schichtdienst, noch der Studentin. Die Probleme ziehen sich über alle Generationen hinweg. Was wir wollen, ist eine Politik, die in Bildung, soziale Sicherheit, Gesundheit, Klimaschutz, bezahlbares Leben und bezahlbares Wohnen investiert.

Dabei sollte niemand wütend auf diejenigen sein, die ein unfaires System anprangern. Viel mehr sollten wir uns fragen, warum bei so vielen Menschen überhaupt das Gefühl entsteht, auf die Straße gehen zu müssen. Die Gen Z fordert schlicht eine Zukunft, in der ein gutes Leben für alle möglich ist. Und das sollte alle etwas angehen.