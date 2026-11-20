„Nie wieder Wehrpflicht“ und „Hoch die internationale Solidarität“ schallen als lautstarke Parolen durch die Kölner Innenstadt. Behelmte Polizisten bilden dichte Ketten entlang des Demonstrationszugs, an dem hauptsächlich junge Menschen teilnehmen.

Rund 2500 Menschen sind am Freitag bei der zweiten Demonstration der Initiative „Gen Z regelt“ durch die Kölner Innenstadt gezogen.

Gen-Z-Demo bleibt zahlenmäßig unter den Erwartungen

Damit blieb die Beteiligung nach ersten Schätzungen deutlich hinter den ursprünglich angemeldeten 5000 bis 10.000 Menschen zurück. Vom Kaiser-Wilhelm-Ring führte der Aufzug durch die Innenstadt und schließlich zurück zum Friesenplatz.

Was zunächst friedlich begann, entwickelte sich im Laufe des Nachmittags zu einer zunehmend angespannten Demonstration. Immer wieder stoppte die Polizei den Zug, mehrfach kam es zu kleineren Rangeleien zwischen Beamten und Demonstrierenden.

Behelmte Polizisten stoppten die Demo zeitweise, wie hier an der Nord-Süd-Fahrt. Copyright: Alexander Schwaiger

Innenstadt-Demozug beschäftigte Kölner Gericht

Die noch junge Bewegung „Gen Z regelt“ setzt sich unter anderem für bessere Bildung, Klimaschutz und eine gerechtere Verteilung gesellschaftlicher Lasten ein. Schon am 31. Oktober waren mehrere Tausend Menschen ihrem Aufruf gefolgt und hatten am Rheinufer demonstriert.

Nach dem offiziellen Ende der Kundgebung war es damals jedoch zu einem Wasserwerfereinsatz und Festsetzungen von Demonstranten gekommen. Entsprechend groß war die Aufmerksamkeit, mit der die Polizei die zweite Demonstration begleitete.

Dass der Aufzug am Freitag überhaupt durch die linksrheinische Innenstadt führen durfte, hatten die Veranstalterinnen erst vor Gericht durchgesetzt. Die Polizei wollte die Demonstration aus Sicherheitsgründen an die Deutzer Werft verlegen. Dagegen wehrten sich die beiden Anmelderinnen einen Tag vor der Demo mit einem Eilantrag beim Verwaltungsgericht Köln – und bekamen recht.

Rund 150 Personen wurden vor der Demo von der Polizei kontrolliert

Die Polizei war mit einem Großaufgebot vor Ort. Schon vor Beginn der Kundgebung kontrollierten Beamte an mehreren eigens eingerichteten Stellen rund 150 Personen. Sie leiteten etwa 20 Verfahren wegen des Verdachts von Verstößen gegen das Versammlungsgesetz ein und stellten etwa 50 Gegenstände sicher, darunter Vermummungsmaterial, Pfefferspray, Schutzbrillen und Farbdosen. Messer oder andere Waffen wurden diesmal nicht gefunden.

Bereits am Vormittag hatten sich mehrere Hundert Schüler und Studierende auf den Uniwiesen zum „Schulstreik gegen die Wehrpflicht“ versammelt. Von dort waren sie über die Moltkestraße in Richtung Innenstadt gezogen. Nach einer Abschlusskundgebung schlossen sie sich der „Gen Z regelt“-Demonstration an, die zum Teil im strömenden Regen stattfand.

Momentaufnahme bei der Demo „Gen Z regelt“ in Köln. Copyright: Alexander Schwaiger

Dort ging es allerdings längst nicht nur um die Anliegen junger Menschen. Während sich die Initiative ursprünglich auch für bessere Bildung und Klimaschutz starkmacht, standen auf der Bühne vor allem Sozialkürzungen, die Wehrpflicht und Kritik an der Polizei im Mittelpunkt. Bildungspolitische Forderungen spielten dagegen kaum eine Rolle.

Vor allem im vorderen Teil des Aufzugs prägten organisierte Gruppen aus dem linken und antikapitalistischen Spektrum das Bild und gaben den Ton an. Immer wieder waren „Free-Palestine“-Rufe sowie Parolen gegen Kapitalismus und die Polizei zu hören.

Rangeleien zwischen Beamten und Demonstrierenden

Gegen 14.30 Uhr setzte sich der Demonstrationszug schließlich in Bewegung. Doch weit kam er zunächst nicht. Schon nach wenigen Metern stoppte die Polizei den Aufzug zum ersten Mal. An der Ecke zur Gladbacher Straße zündeten einzelne Teilnehmer Pyrotechnik, Leuchtraketen stiegen in den Himmel. Es kam zu ersten Rangeleien zwischen Beamten und Demonstrierenden. Und es sollte nicht die letzte Unterbrechung bleiben.

Die zunächst friedliche Stimmung wurde im Verlauf des Nachmittags zunehmend angespannter. Insbesondere wenn Beamte einzelne Menschen aus dem Demonstrationszug holten, sorgte das für Unruhe.

Über den Lautsprecherwagen versuchten die Veranstalter mehrfach, auf die Situation einzuwirken. „Von uns geht das hier nicht aus“, sagte eine Sprecherin und forderte die Polizei auf, sich deeskalierend zu verhalten.

Wir konnten unser Programm einhalten und eine Route durch die Innenstadt laufen. Das ist für uns ein großer Erfolg Marie Hacker, Mitorganisatorin „Gen Z regelt Köln“

Nach Angaben der Polizei wurden mindestens drei Menschen festgesetzt und Personalien festgestellt. Einer der Betroffenen soll bereits bei der Demonstration am 31. Oktober eine Straftat begangen haben, ein anderer soll Pyrotechnik gezündet haben.

„Die Versammlungen in Köln sind weitgehend störungsfrei verlaufen, auch dank des besonnenen und konsequenten Einsatzes meiner Kolleginnen und Kollegen“, sagte Einsatzleiter Michael Esser am Abend. „Gegen diejenigen, die es nicht verstehen wollten, sind wir entsprechend eingeschritten.“ Die Beamten seien bis in die Nacht in der Innenstadt präsent, um möglichen Unruhestiftern und Straftätern entgegenzutreten. Eine abschließende Polizeibilanz zum Einsatz am Freitag lag zunächst nicht vor.

Während des gesamten Aufzugs liefen behelmte Polizeibeamte neben den Demonstrierenden her. Besondere Aufmerksamkeit galt zwei Gebäuden entlang der Route: der Deutschen Bank und der Karriereberatung der Bundeswehr. Beide wurden von der Polizei zusätzlich gesichert. Als der Zug an der Karriereberatung vorbeizog, skandierten Demonstrierende: „Nie wieder Wehrpflicht!“

Auf dem Rückweg zu den Ringen wurden erneut Bengalos gezündet. Auch bei der Abschlusskundgebung am Friesenplatz blieb die Situation zeitweise angespannt. Kurz nach Beginn des Auftritts einer Punk-Band kam es hinter der Bühne wieder zu Rangeleien zwischen Demonstrierenden und Polizeibeamten. Die Polizei bildete Ketten, nachdem nach ihren Angaben eine große Gruppe versucht hatte, weiter in Richtung Friesenplatz zu ziehen.

Trotz der zwischenzeitlichen Spannungen zogen die Veranstalter am Abend eine positive Bilanz. „Wir konnten unser Programm einhalten und eine Route durch die Innenstadt laufen. Das ist für uns ein großer Erfolg“, sagte Marie Hacker von der Initiative „Gen Z regelt“.

Besonders die Stimmung bei der Abschlusskundgebung freute sie. „Die Menschen tanzen hier vor unserer Bühne“, berichtete sie. Dass die Demonstrierenden gemeinsam so lange auf der Straße gewesen seien, gebe ihr viel Hoffnung.