Sie sind 20 und 22 Jahre alt, haben schon Preise gewonnen und noch nie eine Schauspielschule besucht: Mariella Aumann und Philip Günsch spielen im ARD-Film „Chamäleon“ (Mittwoch, 25. November, 20.15 Uhr, im Ersten) die 17-jährigen Zwillinge Mia und Jakob. Die beiden wollen die offizielle Todesursache ihres Vaters nicht akzeptieren und beginnen zu ermitteln. Dabei lernen sie ihre schräge Verwandtschaft ganz neu kennen. Schon ab 18. November steht der tragikomische Familienkrimi „Chamäleon“ in der ARD-Mediathek zum Streamen bereit. Im Gespräch erzählen die Jungstars, warum der Film für sie weniger ein Krimi als ein Trauerdrama ist, warum ein Festivalpublikum in München lachte und eines in Ludwigshafen nicht, und weshalb Mariella Aumann ihren Eltern manchmal erklären will, wie man trauert.

teleschau: „Chamäleon“ ist formal ein Krimi: Zwillinge ermitteln im Todesfall ihres Vaters. Aber geht es nicht eigentlich um etwas anderes?

Das ungewöhnliche Krimi-Drama „Chamäleon“ aus der Feder des hochgelobten deutschen Drehbuchautors und Regisseurs Frédéric Hambalek (“Was Marielle weiß“) erzählt von den 17-jährigen Zwillingen Jakob und Mia Kessler (Philip Günsch und Mariella Aumann). Sie trauern um ihren Vater - und können nicht glauben, dass er sich selbst getötet haben soll. (Bild: SWR/Stephan Rabold) Copyright: SWR/Stephan Rabold

Mariella Aumann: Doch, für mich ist es eher ein Familiendrama. Jede Person in dieser Familie lernt man neu kennen, jeder hat seine Eigenarten. Es ist eine Geschichte über Geschwister, über den Trauerprozess und darüber, wie junge Menschen trauern. Die Frage „Wer war es?“ rückt für mich in den Hintergrund.

Philip Günsch: Ich sehe das genauso. Ich finde es super, dass sich die Geschichte traut, den jungen Menschen die Initiative zu überlassen. Das ist selten, gerade in einem Fernsehfilm. Und es ist spannend, wie sie ihre Familie sezieren und dadurch einen neuen Blick auf sie bekommen, was mit der Trauer ineinandergreift.

„Mir ist klar, dass es in meinem Alter nicht selbstverständlich ist“

teleschau: Die Zwillinge verständigen sich im Film per Gedankenlesen, man hört ihre Stimmen, ohne dass sie sprechen ...

Jakob (Philip Günsch) und Mia (Mariella Aumann) ermitteln im Kreis ihrer eigenen Familie - und wissen, dass sie das in arge Schwierigkeiten bringen könnte. (Bild: SWR/Stephan Rabold) Copyright: SWR/Stephan Rabold

Mariella Aumann: Ich war mit Zwillingen befreundet, die hatten das auch: Sie haben kaum miteinander geredet und waren trotzdem verbunden. Ich habe eine ältere Schwester, mit der ich zusammenwohne. Ich weiß eigentlich gar nicht genau, was sie gerade macht, habe aber trotzdem immer das Gefühl, Bescheid zu wissen. Das konnte ich im Spiel gut nutzen. Vielleicht ist diese telepathische Ebene auch als Metapher gedacht.

teleschau: Sie haben beide schon einiges gedreht und dafür Preise oder Nominierungen bekommen. Fühlt sich das nach Traumkarriere an?

Mariella Aumann: Bei mir hat sich das langsam aufgebaut. Mit jedem Jahr kamen neue Möglichkeiten dazu. Inzwischen kann ich mehr und mehr auswählen, was ich spielen möchte. Das ist ein Privileg, und mir ist klar, dass es in meinem Alter nicht selbstverständlich ist, schon so viel gearbeitet zu haben.

Günsch: Bei mir war es eher der letzte Zug, bevor man auf die Schauspielschule muss (lacht). Ich habe erst mit 17, während des Abis, richtig angefangen zu drehen. Das Problem ist die Verzögerung: Die erste Hauptrolle habe ich 2023 gedreht, die Preise und Nominierungen kamen erst letztes Jahr. Es dauert gefühlt ewig, bis ein Film rauskommt und man dafür Anerkennung erfährt. Man hat das Gefühl, voll viel gedreht zu haben, und muss dann zwei Jahre warten, bis Leute das mitbekommen.

„Alles, worüber ein Schauspieldozent meckern würde, mag ich eigentlich an mir“

Weiß Tante Klara (Sarah Bauerett, zweite von links) mehr? Mia (Mariella Aumann) und Jakob (Philip Günsch) befragen sie zum letzten Abend ihres Vaters. (Bild: SWR/Stephan Rabold) Copyright: SWR/Stephan Rabold

teleschau: Wie sind Sie beide überhaupt zum Schauspielen gekommen?

Mariella Aumann: Mit fünf oder sechs habe ich Komparserie gemacht, weil meine älteste Schwester das gemacht hat. Mit neun oder zehn habe ich meine Eltern überredet, dass ich mich bei einer Kinderagentur bewerben darf. Ich komme aus Berlin, das Drehen lief neben der Schule. Eigentlich wollte ich ganz lange Astronautin werden. Später dachte ich, ich müsse mit meinem guten Abschluss Medizin studieren - das wollte ich aber nie. Was ich schon immer mochte, war schreiben. Vielleicht gehe ich irgendwann in Richtung Drehbuch. Meine Eltern sind Ingenieur und Krankenschwester, bei uns ist niemand künstlerisch.

Günsch: Ich komme aus Lüneburg, da gibt es niemanden, der Schauspieler ist (lacht). Kunst ist nichts, womit man Geld verdient. Ich wollte das nie werden. Dann kamen ein paar Dinge zusammen: Ich habe durch Zufall einen Werbespot gedreht, eine Kinderagentin aus Berlin hat mich entdeckt, mit 17 war ich bei ihr in der Agentur, und dann habe ich angefangen zu drehen. Alles war ein großer Zufall.

Mia (Mariella Aumann) und Vater Johannes (Peter Fieseler) hatten eine besonders enge und vertrauensvolle Beziehung. (Bild: SWR/Stephan Rabold) Copyright: SWR/Stephan Rabold

teleschau: Wollen Sie denn noch auf eine Schauspielschule?

Günsch: Ich habe großen Respekt vor dem Theater, das ist noch mal etwas ganz anderes als Filmschauspiel. Für den Film würde ich es nicht machen, eher für Stimmausbildung und solche Dinge. Aber nur, wenn ich nebenbei drehen könnte. Drei oder vier Jahre Pause dafür? Stand jetzt: nein. Dafür mag ich das Drehen zu sehr. An großen Schulen, wo man während der Ausbildung ja früher nicht drehen durfte, gibt es mittlerweile ein Umdenken. Viele Studierende drehen nebenher.

Mariella Aumann: Bei mir hat es sich zeitlich einfach nicht ergeben. Ich arbeite sehr intuitiv, und ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie lange das noch funktioniert. Vielleicht komme ich irgendwann an den Punkt, wo es nicht mehr wirkt. Aber alles, worüber ein Schauspieldozent bei mir meckern würde, mag ich eigentlich an mir. Und ich möchte es mir nicht wegnehmen lassen. Aber ich bin erst 20, da kann ich auch in fünf Jahren noch mit der Schauspielschule anfangen.

„Die Leute waren sehr getroffen, traurig, auch verwirrt“

Kommissar Kramer (Max Hemmersdorfer, rechts) glaubt, dass der Vater von Jakob (Philip Günsch) und Mia (Mariella Aumann) sich selbst getötet hat. Die Jugendlichen glauben nicht so recht an diese Theorie. (Bild: SWR/Stephan Rabold) Copyright: SWR/Stephan Rabold

teleschau: Im Film merken die Zwillinge, dass die Erwachsenen ganz andere Probleme haben, als sie dachten. Kennen Sie diese Einsicht?

Günsch: In meinen Teenagerjahren gab es einen Moment, in dem ich schlagartig realisiert habe: Die sind ja auch nicht perfekt. Onkel und Tanten waren früher einfach Leute mit bestimmten Merkmalen. Dass sie richtige Probleme haben, habe ich erst mit dem Älterwerden begriffen. Im Film passiert das durch die Nachforschungen nach dem Tod des Vaters. Bei mir privat kam diese Einsicht eher später als mit 17.

Mariella Aumann: Diesen Moment gibt es wohl in jeder Generation. Meist dann, wenn alles zerbricht und man sieht, wie Menschen sich außerhalb ihrer Komfortzone verhalten. Mia und Jakob sind aber Teil der Gen Z, und die wirken sehr reflektiert darüber, was Trauer mit Menschen macht. Paradox ist, dass sie sich selbst total unreflektiert verhalten. Sie sind ständig damit beschäftigt, die Erwachsenen zu verstehen und ihnen zu helfen, und ignorieren sich selbst komplett.

teleschau: Der Film hat auch einen schrägen Humor. Er lief auf diversen Festivals. Wie hat das Publikum reagiert?

Die Zwillinge Jakob (Philip Günsch, links) und Mia (Mariella Aumann, zweite von links) lauschen der Geburtstagsrede von Johannes' (Peter Fieseler) Bruder Magnus. (Bild: SWR/Stephan Rabold) Copyright: SWR/Stephan Rabold

Mariella Aumann: Das hängt stark vom Alter ab. Jüngere haben viel mehr gelacht. Darüber, wie bescheuert sich alle verhalten. Das 60-plus-Publikum fand den Film eher belastend und traurig.

Günsch: Stimmt, beim Filmfest München wurde die ganze Zeit gelacht. Da war das Publikum jung. Beim Festival des deutschen Films in Ludwigshafen hatten wir zwei Vorstellungen mit rund 800 Leuten, und ich habe kaum junge Menschen gesehen. Die Leute waren sehr getroffen, traurig, auch verwirrt. Gelacht wurde, aber nicht so viel und nicht so laut.

„Ich glaube, das macht meine Generation aus“

teleschau: Woran liegt das?

Mariella Aumann: Ich glaube, der Humor ist je nach Bubble ein anderer. In München haben alle über die Stelle gelacht, wenn Fabian Hinrichs eine Rede hält und plötzlich über Jeff Bezos redet. Auch die Szenen mit dem verschwörungstheoretischen Onkel mit seinen Überwachungskameras und dem gebunkerten Essen kamen gut an. Ich glaube aber, dass vor allem das ältere Publikum auf diese Stelle eher neutral reagiert hat. In Ansätzen kenne ich das von meinen Eltern, die haben auch eine große Vorratskammer. Sie haben es von ihren Eltern so gelernt, dass man Reserven braucht für Notfälle. Für sie ist das nicht so unnormal. Nicht komisch.

teleschau: Reden Sie mit Ihren Eltern über Gefühle und Trauer?

Mariella Aumann: Ja, schon. Aber ich ertappe mich dabei, dass ich ihnen erklären will, wie man mit Trauer umgeht. Dann entsteht ein komisches Machtverhältnis, weil ich glaube, es besser zu wissen. Dabei sind es immer noch meine Eltern. Ich bin viel jünger, aber ich gehe sehr lösungsorientiert durch die Welt. Ich glaube, das macht meine Generation aus. Und manchmal habe ich den Drang, die Erwachsenen auf eine Art wachzurütteln.

Günsch: Als ich noch zu Hause gewohnt habe, war das weniger ein Ding. Seit ich ausgezogen bin, rufe ich meine Mutter immer öfter an. Je länger ich weg bin, desto mehr vermisse ich das, was selbstverständlich war. (tsch)