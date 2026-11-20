Nach den schweren Ausschreitungen mit Plünderungen in der Halloween-Nacht bereiten sich die Geschäfte in der Frankfurter Innenstadt erneut auf Proteste vor. Für Freitag (20. November) sind mehrere Kundgebungen und Schulstreiks angekündigt, darunter Aktionen der Initiative „Gen Z regelt“. Auch in Köln gibt es eine Demo.

Um sich vor Plünderungen zu schützen, lassen viele Geschäfte auf der Frankfurter Zeil ihre Schaufenster mit Holzpaneelen sichern. An einzelnen Standorten verdreifacht ein privater Sicherheitsdienst seine Kräfte.

„Gen Z“ in Frankfurt: Händler verbarrikadieren Geschäfte – Polizei mit Großaufgebot

Die Frankfurter Behörden rechnen mit einer angespannten Lage. Mehr als 2000 Einsatzkräfte aus Hessen sowie aus Bayern, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und von der Bundespolizei sind im Einsatz. Gegen 49 Tatverdächtige der Halloween-Krawalle bestehen Aufenthaltsverbote für die Frankfurter Innenstadt.

Nach den schweren Ausschreitungen Ende Oktober verstärken Händler an der Frankfurter Zeil den Schutz ihrer Geschäfte. Copyright: AFP

„Der Schutz der innerstädtischen Achse zwischen Opernplatz, Hauptwache und Konstablerwache hat besondere Priorität – vor allem nach Einbruch der Dämmerung“, so Frankfurts Polizeipräsident Stefan Müller. Das Einsatzkonzept sieht unter anderem vor, bei Bedarf sämtliche Zugänge zur Zeil kurzfristig zu kontrollieren.

In Frankfurt sind nach Angaben des Ordnungsamts fünf Veranstaltungen angemeldet. Zwei Veranstaltungen stammen von der Initiative „Gen Z regelt“: Zu einer stationären Versammlung auf der Weseler Werft werden etwa 4000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer erwartet. Hinzu kommt ein Demonstrationszug vom Bahnhofsviertel zum Bockenheimer Depot mit etwa 1500 Menschen. Drei weitere Versammlungen stehen im Kontext „Schulstreik“. Dazu werden nach Angaben der Behörden zwischen 75 und 1200 Menschen erwartet.

Für alle Versammlungen hat das Ordnungsamt klare Regeln erlassen: Es gilt ein Vermummungsverbot, Alkohol und Glasflaschen sind verboten, Pyrotechnik ist nicht erlaubt und Hunde dürfen nicht mitgeführt werden. Transparente dürfen nur an kurzen Stangen aus weichem Material befestigt werden.

Die größte Kundgebung von „Gen Z regelt“ findet von 14 bis 16.30 Uhr an der Weseler Werft statt. Ein Demonstrationszug durch die Stadt wurde untersagt und der Termin vorverlegt, sodass die Versammlung vor Einbruch der Dunkelheit endet. (red)