Ein schlichter Wunsch: Treffpunkte ohne Konsumzwang

Wer sich mit Freunden treffen will, soll dafür weder Eintritt zahlen noch etwas bestellen müssen. So schlicht ist der Wunsch, den ein Mitglied des Bergisch Gladbacher Stadtjugendrings am Dienstag im Martin-Luther-Haus ans Mikrofon bringt. In der Stadt gebe es zu wenige Orte, an denen junge Leute einfach zusammenkommen könnten. An dieser alltäglichen Frage zeigt sich beim 31. Altenberger Forum Kirche und Politik, wie eng Geld, Freiräume und Mitsprache zusammenhängen. Wer über solche Räume verfügt, entscheidet auch darüber, ob junge Leute dort eigene Ideen umsetzen können.

„Uns geht’s gut?!“: Fragen der Schüler an Kirche und Politik

„Uns geht’s gut?!“ haben der Ökumeneausschuss und Landrat Arne von Boetticher das Forum überschrieben. Die Diskussion folgt auf den Gottesdienst im Dom. Wie unterschiedlich die Lage ist, zeigen Fragen von Schülerinnen und Schülern der Burscheider Johannes-Löh-Gesamtschule, die der „Anwalt des Publikums“, Pfarrer Thomas Taxacher, in die von Gabriele Becker moderierte Runde einbringt. Was tun Kirche und Politik für junge Menschen, die Gewalt oder Mangel erleben? Und warum haben Schüler das Gefühl, dass ihre Meinung so wenig zählt, obwohl die Entscheidungen von heute sie noch lange betreffen?

Ehrenamt unter Druck: Zeit und Kraft fehlen

Das zweite Mitglied des Stadtjugendrings spricht über den Druck, unter dem Ehrenamtliche stehen. Wer Schule, Ausbildung oder Studium mit einem Nebenjob vereinbaren müsse, dem fehlten häufig Zeit und Kraft für ein Ehrenamt. Dazu komme der Druck, in sozialen Medien erfolgreich und perfekt zu wirken. Auch wer gern Verantwortung übernehme, könne unter diesen Bedingungen an seine Grenzen kommen. „Oft fehlt der Spielraum.“ Wer sich dennoch einmische, stoße mit seinen Ideen schnell auf den Einwand, er sei zu jung oder habe zu wenig Erfahrung.

Adultismus: Wenn Alter über Gewicht der Stimme entscheidet

Louise Charters, Bundesleiterin der Katholischen jungen Gemeinde (KjG), nennt eine solche Haltung „Adultismus“. Gemeint ist das Machtgefälle, das entsteht, wenn Erwachsene Kinder und Jugendliche allein wegen ihres Alters weniger ernst nehmen und meinen, besser für sie entscheiden zu können. Charters hält es für richtig, dass Erwachsene Verantwortung übernehmen und Kinder schützen. Beim Mitreden komme es zugleich darauf an, ob die Stimme junger Menschen eine Entscheidung tatsächlich beeinflussen könne. Ihr Verband geht mit seiner Forderung nach einem Wahlrecht ohne Altersgrenze besonders weit.

Wessen Stimme kommt bei Befragungen an?

Schon bei einer Befragung vor Ort stellt sich allerdings die Frage, wessen Stimme überhaupt ankommt. Martin Schäfer von der Katholischen Jugendagentur Leverkusen/Rhein-Berg/Oberberg erinnert an eine Jugendbefragung in Bergisch Gladbach, bei der Gymnasiasten stark vertreten gewesen seien, Hauptschüler dagegen kaum. Die Lebensbedingungen unterschieden sich innerhalb des Kreises erheblich. Schäfer setzt auf direkte Mitsprache bei konkreten Vorhaben und auf verlässliche Angebote. Ende die Finanzierung eines Projekts, könnten junge Menschen damit auch einen vertrauten Ansprechpartner verlieren.

Beispiel Schildgen: Verantwortung teilen

Wie sich Verantwortung teilen lässt, zeigt ein Beispiel aus Schildgen. Sabine Gresser-Ritter, Jugendreferentin der evangelischen Kirchengemeinde, plant die Projekte fürs nächste Jahr mit ihren Jugendleitern. Eine Sommerfreizeit tragen die jungen Ehrenamtlichen maßgeblich und übernehmen dabei selbst Verantwortung. Und eine Gruppe ehemaliger Konfirmanden will sich auch außerhalb der organisierten Angebote treffen, zusammensitzen und spielen. Dazu gehört, dass Erwachsene ihnen zutrauen, den Raum eigenständig zu nutzen. Gerade angesichts von Zukunftsängsten und Einsamkeit seien solche Gelegenheiten wichtig, sagt Gresser-Ritter.

Jugendarbeit absichern: Mitsprache beim Geld

Schäfer zählt Jugendarbeit zur sozialen Infrastruktur. Charters fordert, sie in den öffentlichen Haushalten abzusichern und Kinderrechte im Grundgesetz zu verankern. Junge Menschen müssten bei Entscheidungen mitbestimmen können, die sie betreffen. Was das vor Ort heißt, zeigt sich etwa dann, wenn ein Jugendangebot auf der Streichliste steht. Ob Mitsprache etwas bewirkt, entscheidet sich dann in der Beratung über das Geld. Junge Menschen müssen schon mit am Tisch sitzen, wenn offen ist, welche Treffpunkte bleiben. Wer ihnen Verantwortung zutraut, muss ihnen auch einen Teil der Entscheidungen überlassen.